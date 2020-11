Game & Watch: Super Mario Bros. désormais disponible - toutes nos informations

Alors que tous les possesseurs de Nintendo Switch ont les yeux rivés sur Hyrule Warriors : l'Ere du Fléau qui sort la semaine prochaine, aujourd'hui est un jour exceptionnel car sort la Game & Watch: Super Mario Bros.. Annoncé en septembre dernier lors du Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct, cette Game & Watch: Super Mario Bros. portative vous permettra de voyager dans le temps et de (re)découvrir d'anciens jeux mythiques qui ont fait la gloire de Nintendo d'antan. Il ne fait aucun doute que cette console ravira les collectionneurs et les fans de la première génération. Sans plus tarder voici ce que vous réserve ce bijou :

Le jeu Super Mario Bros.

Le jeu Super Mario Bros.: The Lost Levels

Game & Watch : Ball (édition Mario)

(édition Mario) Une horloge numérique comportant 35 petites animations amusantes

De plus, un câble USB-C vous sera livré avec la console pour pouvoir la recharger. Confinement oblige, la console est uniquement disponible à l'achat en ligne par le biais de sites revendeurs. Découvrez le trailer de lancement de cette Game & Watch: Super Mario Bros. ci-dessous.

Comme au bon vieux temps La console Game & Watch, originalement sortie au Japon en 1980, est la toute première console de jeu portable conçue par Nintendo. Aujourd'hui, vous pouvez mettre la main sur cette console historique grâce à ce nouveau modèle doré incluant le jeu original Super Mario Bros., une horloge numérique et bien plus encore ! Jouez à Super Mario Bros. façon Game & Watch ! Sautez par-dessus des précipices, aplatissez des Goombas et entrez dans des tuyaux de téléportation comme à la bonne époque... mais avec des contrôles encore plus précis grâce à la manette + ! Vous pouvez aussi jouer en solo ou en duo pour une petite compétition amicale. Encore plus de Mario ! Vous cherchez du défi ? Alors les impitoyables niveaux de Super Mario Bros.: The Lost Levels sont faits pour vous ! Et si vous souhaitez simplement vous détendre, alors Ball (version Mario) saura vous aider à vous évader. Il est toujours l'heure de s'amuser Au fil des heures, l'horloge numérique inclue dans la console affichera 35 animations différentes, dont certaines mettant en scène des amis (ou des ennemis) de Mario !

Source : Nintendo