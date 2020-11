Game & Watch : Super Mario Bros. : Nintendo s'excuse à cause d'un petit problème de langue

D'ici quelques jours , pour fêter les 35 ans de Super Mario, Nintendo va sortir le Game & Watch: Super Mario Bros. Une version 2020 d'une petite console à cristaux liquides créée par Gunpei Yokoi, le papa du Game Boy, qui a rencontré un très grand succès dans les années 80 avec de nombreuses versions et qui est considérée comme l'ancêtre des consoles portables. Au programme de cette console évènement (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) un ou plutôt trois jeux : Super Mario Bros., The Lost Levels et une version Mario de Ball. Mais aussi une horloge et un réveil ainsi que des petites surprises dont 35 animations à découvrir. Il y a aussi une chanson nommée "Mario Drawing", une chanson "cachée" que l'on peut enclencher en laissant son doigt appuyé sur le bouton A. Une chanson dont il est possible de suivre les paroles dans différentes langues... Un petit bonus sympa sauf que Nintendo vient de prévenir sur la page de la console qu'il y avait un petit problème avec les traductions des paroles qui ont été mélangées par erreur. Ainsi, au lieu de découvrir les paroles de la chanson en français, vous vous retrouverez face aux paroles en allemand. Au lieu de lire les paroles en espagnol, vous aurez droit au français, à la place de l'allemand, ce sera de l'italien et de l'italien, de l'espagnol ! A noter que c'est une erreur qui ne concerne que la chanson et qu'elle est facilement contournable, puisqu'à tout moment de la chanson, on peut passer d'une langue à l'autre.

A l'arrivée, il s'agit d'une toute petite erreur qui a du être détectée tardivement et qui ne pouvait donc plus être corrigée si près de la sortie - à moins de la repousser et de reprendre toutes les consoles une par une ! Nintendo a manifestement préféré sortir la console en l'état en publiant cet "erratum". Si vous êtes intéressé par la console, il n'y a donc pas le choix : vous devrez faire avec. Retrouvez ci-dessous le communiqué de Nintendo. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Le Game & Watch: Super Mario Bros est attendu le 13 novembre . La console est actuellement à 49,99€ sur Amazon- voir ici..

Remarque : nous souhaitons vous faire part d'une erreur affectant l'une des 35 animations de l'horloge numérique de la console Game & Watch: Super Mario Bros. Malheureusement, la chanson « Mario Drawing » (chantée en anglais seulement), qui est accessible en maintenant le bouton A enfoncé, présente des sous-titres dans la mauvaise langue si l'allemand, l'espagnol, le français ou l'italien a été sélectionné à l'écran-titre. Cette erreur n'affecte pas l'anglais, le japonais et le néerlandais. Cependant, il est possible de modifier la langue des sous-titres à tout moment pendant la lecture de la chanson. Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau ci-dessous. Il n'est possible de modifier la langue du texte que pour la chanson « Mario Drawing ». Cette erreur n'affectera pas la date de lancement de la console Game & Watch: Super Mario Bros., maintenue au 13 novembre. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Langue choisie dans l'écran titre Langue des paroles des chansons à afficher français allemand Espagnol français allemand italien italien Espagnol

Source : Nintendo