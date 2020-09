Game & Watch : Super Mario Bros. - toutes les infos

Quoi de mieux pour fêter les 35 ans de la série des Super Mario que de s'offrir pour la fin d'année une Game & Watch : Super Mario Bros. en plus des différents jeux annoncés lors du dernier Super Mario Bros. 35th Anniversary Direct. Cette Game & Watch spéciale Super Mario Bros. emportera avec elle plusieurs jeux et fonctionnalités. A savoir :

Le jeu Super Mario Bros.

Le jeu Super Mario Bros. : The Lost Levels

Le jeu Game & Watch : Ball (version Mario)

(version Mario) Une horloge numérique avec près de 35 animations différentes

A noter aussi que la produit est de taille acceptable pour une console portable et contiendra la Game & Watch : Super Mario Bros. ainsi qu'un câble USB-C pour pouvoir recharger votre console. Un incroyable bijou de collection pour tous les collectionneurs et les fans de la série.

Pour rappel, la Game & Watch : Super Mario Bros. sortira le 13 novembre 2020 et est d'ores et déjà disponible à l'achat chez des revendeurs locaux ou en ligne. Découvrez les informations précédemment citées sur le site officiel du produit ou via cette vidéo disponible ci-dessous.

Source : Nintendo