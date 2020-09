Game & Watch Super Mario Bros. se dévoile à l'occasion des 35 ans de la licence

Avis aux amateurs d'objets rétro, le Nintendo Direct à l'occasion des 35 ans de la licence Super Mario Bros. a été l'occasion de découvrir ce jour un tout nouveau Game & Watch, les premières consoles portables de Nintendo.

Sobrement intitulé Game & Watch Super Mario Bros., cette console sera disponible à compter du 13 novembre et embarquera en son sein Super Mario Bros. ainsi que Super Mario Bros. 2 : Lost Levels. Et comme tous les Game & Watch, il sera également possible d'utiliser la console comme une horloge, et il y aura 35 animations à découvrir sur votre écran.

Si la bête vous fait de l'œil, sachez qu'elle est déjà disponible en précommande chez plusieurs revendeurs dès à présent.