Game & Watch : Super Mario Bros. détourné pour jouer à Pokémon et à Zelda

Depuis deux semaines, le Game & Watch: Super Mario Bros est disponible pour fêter les 35 ans de Super Mario Bros. Il s'agit d'une petite console façon Game & Watch qui renferme trois jeux (voir notre test.) Evidemment, à peine sortie, la console a été dépecée par les bidouilleurs et les hackers du monde entier pour voir ce qu'elle avait dans le ventre... Il y a quelques jours, on vous montrait ainsi qu'un hacker avait réussi a se servir de la console pour faire tourner (plus ou moins bien) DOOM ! Et ce n'était qu'un début puisqu'un autre hacker vient de publier d'autres vidéos montrant la console faire tourner des jeux Pokémon, The Legend of Zelda, Contra et Super Mario Bros. 3 ! Retrouvez les vidéos de son exploit ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, le Game & Watch: Super Mario Bros est disponible à la vente depuis le 13 novembre . La console est généralement vendue à 49,99€ (notamment sur Amazon- voir ici) Pourtout savoir sur la console retrouvez notre test complet en cliquant LA.

So, @kbeckmann and me have been quite busy with some Game and Watch things... pic.twitter.com/EypqscreOL — stacksmashing (@ghidraninja) November 24, 2020

We also couldn’t leave Link hanging, so here’s Zelda! pic.twitter.com/I1zosHevr9 — stacksmashing (@ghidraninja) November 24, 2020

