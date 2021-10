Nouveau trailer pour le Game & Watch: The Legend of Zelda

Pour le 35eme anniversaire de Zelda, Nintendo n'a pas sorti l'artillerie lourde que beaucoup de fans attendaient . Pour le retour des remasters, The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda: Twilight Princess HD et, surtout, pour la sortie de Zelda Breath of The Wild 2, il faudra patienter encore... Par contre dès le mois prochain, vous pourrez tenir la Legend dans le creux de la main avec le Game & Watch : The Legend of Zelda. incluant de base quatre jeux : The Legend of Zelda et Zelda II - The Adventure of Link, les épisodes fondateurs sortis sur NES, The Legend of Zelda : A Link's Awakening, le jeu Game Boy ainsi qu'un Game & Watch revisité nommé VERMIN. En attendant la sortie du Game & Watch : The Legend of Zelda, retrouvez un tout nouveau trailer en français ci-dessous.

La console Game & Watch : The Legend of Zelda est attendue le 12 novembre 2021 mais, pour rappel, vous pouvez déjà la précommander sur Amazon à 44,99€ (voir lien partenaire) ou encore sur FNAC à 49,99€

Description :

Avis aux nostalgiques : avec son charme rétro, son design pratique et ses grands classiques, la console Game & Watch: The Legend of Zelda fait honneur aux 35 ans de la série The Legend of Zelda. Revisitez trois grands jeux emblématiques de la série réunis sur cette console rétro, idéale pour les joueurs qui souhaitent garder l’aventure à portée de main, mais aussi pour les collectionneurs. Ce nouvel appareil fait également office d’horloge et de minuteur numériques interactifs, pour les amoureux du rétrogaming.

Game & Watch: The Legend of Zelda sera disponible à partir du 12 novembre.

Caractéristiques :

Les classiques The Legend of Zelda… toujours à portée de main :

The Legend of Zelda - découvrez ou redécouvrez l’épisode qui a posé les bases de la série en 1987. Explorez Hyrule et venez à bout de Ganon !

- découvrez ou redécouvrez l’épisode qui a posé les bases de la série en 1987. Explorez Hyrule et venez à bout de Ganon ! Zelda II : The Adventure of Link – une aventure à part entière sortie en 1988 avec une carte tentaculaire et des donjons en défilement horizontal. Un épisode réputé pour sa difficulté !

– une aventure à part entière sortie en 1988 avec une carte tentaculaire et des donjons en défilement horizontal. Un épisode réputé pour sa difficulté ! The Legend of Zelda : Link’s Awakening – réveillez le Poisson-Rêve dans la version Game Boy originale de 1993 du premier jeu de la série entièrement créé pour console portable.

– réveillez le Poisson-Rêve dans la version Game Boy originale de 1993 du premier jeu de la série entièrement créé pour console portable. Découvrez VERMIN en version revisitée : Link incarne le personnage jouable dans ce classique qui reprend le principe de l’écrase-taupe des fêtes foraines.

Devenez le Héros du Temps ! Au fil des heures, l’horloge numérique incluse dans la console affichera différentes animations inspirées du jeu The Legend of Zelda, tandis que le minuteur mettra en scène les séquences de combat de Zelda II: The Adventure of Link.