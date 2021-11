La Game & Watch : The Legend of Zelda fête sa sortie et les 35 ans de la licence dans sa bande-annonce de lancement

Enfin disponible (pour les chanceux qui ont réussi à en avoir une), la Game & Watch : The Legend of Zelda fête enfin sa sortie mais aussi les 35 ans de la mythique licence The Legend of Zelda. Pour l'occasion Nintendo nous a concocté une petite bande-annonce de lancement rappelant les quatre titres embarqués dans la console, à savoir :

Avez-vous craqué pour ce bel objet de collection ?

Avec son look rétro, ses atours légendaires et le pouvoir de sauver Hyrule, la console Game & Watch: The Legend of Zelda est un vértiable hommage aux 35 ans de la série The Legend of Zelda. Revivez trois aventures classiques de la série sous un jour nouveau grâce à cette console portable.

Trois titres qui ont défini la série

It’s dangerous to go alone – take these! Revisitez trois des épisodes les plus emblématiques de la série The Legend of Zelda, en version anglaise ou japonaise, grâce à cette console aux allures rétro taillée aussi bien pour les joueurs que pour les collectionneurs.