Zelda & Célestrier : un amiibo plus cher pour une fonction exclusive dans Zelda : Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est le prochain jeu Zelda prévu sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit du portage HD du célèbre jeu de la Wii agrémenté d'une jouabilité classique. En outre, la sortie du jeu sera accompagnée par une paire de Joy-Con collector mais aussi par un nouvel amiibo Zelda & célestrier. Un très bel amiibo qui s'annonce déjà difficile à trouver puisqu'à peine était-il annoncé qu'il était déjà en rupture de stock sur pas mal de sites marchands le proposant en précommande (notamment sur Amazon ou sur Fnac.) L'occasion, tout de même de découvrir que la figurine sera vendue plus cher que la majorité des figurines amiibo. En effet, si le prix des amiibo tourne généralement autour des 15 euros , l'amiibo Zelda & célestrier est proposé sur plusieurs sites au prix de 29,99€ / 24,99$ . Un prix que certains jugeront excessif d'autant plus que la figurine amiibo embarque une fonctionnalité exclusive très pratique puisqu'en l'utilisant, le joueur peut créer des points de contrôle pour faire des voyages rapides entre le ciel et la surface sans être obligé de passer par les statues d'oiseau. Alors, certes, tout le monde ne souhaitera pas forcément utiliser cette fonction absente du jeu original mais il faut reconnaître qu'elle facilitera la vie des joueurs en permettant notamment de sortir des donjons en plein milieu pour refaire le plein de potions ou simplement pour sauvegarder et reprendre sa partie plus tard.

Notez que l'amiibo Zelda & célestrier est le seul amiibo compatible avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD . N'espérez donc pas débloquer la même fonction avec l'amiibo Link de Zelda Skyward Sword ou un autre amiibo. Alors allez vous craquer pour cette figurine ? Que pensez-vous de son prix et de sa fonction "exclusive" ? n'hésitez pas à nous le dire en commentaires.