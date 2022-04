Sélection des meilleurs jeux en promotion sur Nintendo Switch - Zelda Skyward Sword, Astral Chain, Super Mario Odyssey, Hades, Road 96...

Depuis jeudi , l'eShop de la Nintendo Switch accueille une nouvelle offre promotionnelle nommée "Place à l'action !" et concernant près de 1000 jeux disponibles en téléchargement sur l'eShop. On y retrouve de grands jeux Nintendo ou autres, comme des plus petits et les ristournes sont plus ou moins intéressantes... Comme toujours, pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons concocté une petite sélection réunissant les jeux qui nous semblent les plus dignes d'intérêt en fonction de leur qualité et/ou des rabais proposés. Nous les avons classé par tranche de prix : moins de 40, 30, 20, 10, 5, 2 et 1€. Ainsi, logiquement, quel que soit vos goûts et l'état de vos finances (à moins d'être au bout du bout et d'être vraiment à sec- ce qui est une possibilité à ne pas négliger) vous devriez trouver votre bonheur. Retrouvez cette sélection ci-dessous avec pour commencer, une sélection dans la sélection (on ne se refuse rien à Nintendo-Master) : des jeux qui pour des raisons diverses (qualités, prix, rabais...) nous ont tapé dans l'œil et

Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos bons plans et à compléter cette liste dans les commentaires avec vos propres coups de cœur. Mais trêve de palabres : place à l'action !

Petite sélection "coup de cœur" :

GRIS : 16,99 € 4,24 € - Un jeu de plateforme surréaliste et poétique

- Un jeu de plateforme surréaliste et poétique Catherine: Full Body : 49,99 € 17,49 € - un classique tarabiscoté et bien allumé comme on les aime.

- un classique tarabiscoté et bien allumé comme on les aime. ŌKAMI HD : 19,99 € 9,99 € - Ne me dîtes pas que vous ne l'avez pas encore ?

- Ne me dîtes pas que vous ne l'avez pas encore ? Super Meat Boy : 12,99 € 5,84 € - Vegan s'abstenir

- Vegan s'abstenir Rayman Legends: Definitive Edition : 39,99 € 9,99 € - Un jeu qui rappelle la grande époque de la Wii U mais qui est toujours aussi génial seul ou à plusieurs. On en veut un autre !

- Un jeu qui rappelle la grande époque de la Wii U mais qui est toujours aussi génial seul ou à plusieurs. On en veut un autre ! Ghosts 'n Goblins Resurrection : 29,99 € 19,79 € - Une résurrection réussie

- Une résurrection réussie Soldats Inconnus - Mémoires de la Grande Guerre : 19,99 € 4,99 € - Beau, fort et émouvant - Un jeu à (re)découvrir

- Beau, fort et émouvant - Un jeu à (re)découvrir RPG Maker MV : 49,99 € 24,99 € - Bien que la version PC soit meilleure, réaliser un RPG sur sa Switch reste fascinant

- Bien que la version PC soit meilleure, réaliser un RPG sur sa Switch reste fascinant The Last Campfire : 14,99 € 5,99 € - Aventures et énigmes au programme de ce très joli jeu des créateurs de No Man’s Sky .

- Aventures et énigmes au programme de ce très joli jeu des créateurs de . Scribblenauts Mega Pack : 29,99 € 7,49 € - Le meilleur des Scribblenauts à petit prix (il manque juste le contenu Nintendo de la Wii U / 3DS)

- Le meilleur des à petit prix (il manque juste le contenu Nintendo de la Wii U / 3DS) ABZÛ : 19,99 € 6,99 € - totalement immersif

- totalement immersif Road 96 : 19,96 € 13,97 € - un des meilleurs jeux de 2021 et il est français, madame.

- un des meilleurs jeux de 2021 et il est français, madame. Mortal Kombat 11 : 49,99 € 16,49 € - un must dans son genre; génial sur Nintendo Switch

: - un must dans son genre; génial sur Nintendo Switch Little Nightmares Complete Edition : 34,99 € 6,99 € - un "petit" jeu d'aventure et d'énigmes à l'ambiance fantastique

- un "petit" jeu d'aventure et d'énigmes à l'ambiance fantastique Resident Evil Revelations 2 : 24,99 € 7,99 € - Un bon RER à petit prix. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le bon moment

- Un bon RER à petit prix. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le bon moment DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch : 59,99 € 8,99 € - Pour les fans, c'est immanquable surtout à ce prix là alors que le titre continu de recevoir du contenu supplémentaire

- Pour les fans, c'est immanquable surtout à ce prix là alors que le titre continu de recevoir du contenu supplémentaire I MMORTALS FENYX RISING : À partir de: 59,99 € 19,79 € - Un Zelda BOTW-like qui tient la route et se permet quelques fulgurances - En plus, il est très drôle.

- Un Zelda BOTW-like qui tient la route et se permet quelques fulgurances - En plus, il est très drôle. LEGO Marvel Super Heroes : 39,99 € 17,59 € - L'un des meilleurs jeux LEGO "classique" bien supérieur aux derniers titres LEGO sortis...

- L'un des meilleurs jeux LEGO "classique" bien supérieur aux derniers titres LEGO sortis... LEGO City Undercover : 59,99 € 14,99 € - Là encore c'est un must. C'est un titre LEGO à part (puisque sans licence) dont la version Switch ne vaut pas la version Wii U mais permet de jouer à 2

- Là encore c'est un must. C'est un titre LEGO à part (puisque sans licence) dont la version Switch ne vaut pas la version Wii U mais permet de jouer à 2 Agent A - Casse-tête d’espions : 19,99 € 0,99 € - un petit casse-tête sympa a tout petit prix

- un petit casse-tête sympa a tout petit prix Trine Enchanted Edition : 14,99 € 3,74 € - Premier d'une belle série de casse-tête dont tous les opus restent aujourd'hui encore des valeurs sûres

- Premier d'une belle série de casse-tête dont tous les opus restent aujourd'hui encore des valeurs sûres Nine Parchments : 19,99 € 4,99 € - autre petite merveille de Frozenbyte à ne pas rater - Génial seul ou en coop

- autre petite merveille de Frozenbyte à ne pas rater - Génial seul ou en coop The Sinking City : 49,99 € 9,99 € - Un jeu d'aventure en monde ouvert dans une ambiance Lovecraftienne en diable

- Un jeu d'aventure en monde ouvert dans une ambiance Lovecraftienne en diable Sonic Mania : 19,99 € 9,99 € ou l'art de faire du neuf avec du vieux à moins que ce ne soit du vieux avec du neuf. Bref un must pour les fans de Sonic, jeunes ou vieux.

ou l'art de faire du neuf avec du vieux à moins que ce ne soit du vieux avec du neuf. Bref un must pour les fans de Sonic, jeunes ou vieux. Crysis Remastered : 29,99 € 11,99 € - Un classique à redécouvrir sur Switch (comme ses suites.)

- Un classique à redécouvrir sur Switch (comme ses suites.) GOD EATER 3 : 59,99 € 8,99 € - Bien qu'il ait un peu (beaucoup) vieilli, le "Monster Hunter de Bandai" a encore de beaux restes et puis... 8,99 €

- Bien qu'il ait un peu (beaucoup) vieilli, le "Monster Hunter de Bandai" a encore de beaux restes et puis... 8,99 € Under Leaves : 12,99 € 1,94 € - un jeu de cache-cache très joli - parfait pour les jeunes joueurs

- un jeu de cache-cache très joli - parfait pour les jeunes joueurs BALAN WONDERWORLD : 39,99 € 11,99 € - A ce prix là, allez-vous lui donner sa chance sachant que, contrairement à la version boîte, vous ne pourrez pas vous en servir de cale meuble ?

A ce prix là, allez-vous lui donner sa chance sachant que, contrairement à la version boîte, vous ne pourrez pas vous en servir de cale meuble ? Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 59,99 € 11,99 € - Il y a Digimon dans le titre, what else ?

- Il y a Digimon dans le titre, what else ? No More Heroes 2: Desperate Struggle : 19,99 € 9,99 € - Plus fou et barré que le 1er (la ville en moins) ce numéro 2 est à redécouvrir (mais le 1 est génial aussi.)

- Plus fou et barré que le 1er (la ville en moins) ce numéro 2 est à redécouvrir (mais le 1 est génial aussi.) FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 29,99 € 11,99 € - Un Final Fantasy étrange et charmant qui dégage un irrésistible charme rétro et nostalgeek.

€ - Un Final Fantasy étrange et charmant qui dégage un irrésistible charme rétro et nostalgeek. Raji: An Ancient Epic : 24,99 € 12,49 € - Un "Prince of india" envoûtant et surprenant.

Un "Prince of india" envoûtant et surprenant. Hades : 24,99 € 16,24 € - Il y a des titres qui s'imposent l'air de rien et deviennent des classiques instantanés. Hades est de ceux-là.

- Il y a des titres qui s'imposent l'air de rien et deviennent des classiques instantanés. est de ceux-là. Dead Cells : À partir de: 24,99 € 14,99 € - Quoi ? T'es un gamer et t'as pas Dead Cells ? Allo, quoi.

- Quoi ? T'es un gamer et t'as pas ? Allo, quoi. Human: Fall Flat : 19,99 € 6,79 € - Rien que d'y penser je suis tout flagada - Une vrai barre de rire à plusieurs.

Place à l'action ! Sélection de jeux en promotion, classés par prix :

Moins de 40€

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD : 59,99 € 39,99 € ASTRAL CHAIN : 59,99 € 39,99 € No More Heroes 3 : 59,99 € 39,99 € Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore : 59,99 € 39,99 € Super Mario Odyssey : 59,99 € 39,99 € BRAVELY DEFAULT II : 59,99 € 39,99 € Bayonetta™ 2 + Bayonetta : 59,99 € 39,99 € Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 59,99 € 39,99 € Fire Emblem: Three Houses : 59,99 € 39,99 € Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX : 59,99 € 39,99 € DRAGON QUEST BUILDERS 2 : 59,99 € 35,99 € ASSASSIN’S CREED: THE EZIO COLLECTION : 49,99 € 34,99 € PROJECT ZERO : LA PRÊTRESSE DES EAUX NOIRES : 39,99 € 31,99 €

Moins de 30€

DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime : 59,99 € 29,99 € The Elder Scrolls V: Skyrim® 59,99 € 29,99 € Disney Magical World 2: Enchanted Edition : 49,99 € 29,99 € Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 59,99 € 29,99 € JUST DANCE 2022 : 59,99 € 29,99 € Persona 5 Strikers : 59,99 € 29,99 € DRAGON BALL Z : KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET : À partir de: 59,99 € 29,99 € The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 59,99 € 29,99 € Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition : 59,99 € 29,99 € NEO: The World Ends with You : 59,99 € 29,99 € Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne : 59,99 € 29,99 € Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster : 49,99 € 27,49 € Shovel Knight: Treasure Trove : 39,99 € 25,99 € Disco Elysium - The Final Cut : 39,99 € 25,99 € Sonic Colours: Ultimate : À partir de: 39,99 € 25,99 € FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster : 49,99 € 24,99 € RPG Maker MV : 49,99 € 24,99 € L.A. Noire : 49,99 € 24,99 € The Great Ace Attorney Chronicles : 39,99 € 24,79 € TRIALS of MANA : 49,99 € 24,99 € Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : À partir de: 44,99 € 24,74 € Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back! : 39,99 € 23,99 € Sakuna: Of Rice and Ruin : 29,99 € 22,49 € Legend of Mana : 29,99 € 20,99 €

Moins 20€

BioShock: The Collection : 49,99 € 19,99 € The Witcher 3: Wild Hunt : 39,99 € 19,99 € GRANDIA HD Collection : 39,99 € 19,99 € Collection of Mana : 39,99 € 19,99 € Overcooked! All You Can Eat : 39,99 € 19,99 € Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 39,99 € 19,99 € Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix : 39,99 € 19,99 € Maneater : 39,99 € 19,99 € Langrisser I & II : 49,99 € 19,99 € STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town : 39,99 € 19,99 € Disgaea 5 Complete : 39,99 € 19,99 € IMMORTALS FENYX RISING : À partir de: 59,99 € 19,79 € Rune Factory 4 Special : 29,99 € 19,49 € Assassin’s Creed: The Rebel Collection : 49,99 € 18,49 € LEGO Harry Potter™ Collection : 39,99 € 17,99 € LEGO Marvel Super Heroes : 39,99 € 17,59 € New Super Lucky's Tale : 29,99 € 17,99 € Wonder Boy Asha in Monster World : 34,99 € 17,49 € Catherine: Full Body : 49,99 € 17,49 € Mortal Kombat 11 : 49,99 € 16,49 € Hades : 24,99 € 16,24 € WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA : 39,99 € 15,99 € Borderlands: The Handsome Collection : 39,99 € 15,99 € Crash™ Team Racing Nitro-Fueled : 39,99 € 15,99 € Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! : 39,99 € 15,99 € I am Setsuna : 39,99 € 15,99 € AI: THE SOMNIUM FILES : 39,99 € 15,99 € Puyo Puyo Tetris 2 : 39,99 € 14,79 € LOST SPHEAR : 49,99 € 14,99 € LEGO DC Super-Vilains : 59,99 € 14,99 € Star Wars™ Pinball : 29,99 € 14,99 € South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 39,99 € 14,79 € Oddworld: New 'n' Tasty : 29,99 € 14,99 € Cluedo : 29,99 € 14,99 € Monster Hunter Generations Ultimate : 49,99 € 14,99 € Little Nightmares II : 29,99 € 14,99 € Mega Man 11 : 29,99 € 14,99 € Assassin's Creed III Remastered : 39,99 € 14,79 € Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy : 29,99 € 14,99 € LEGO City Undercover : 59,99 € 14,99 € Dead Cells : À partir de: 24,99 € 14,99 € Dead by Daylight : 29,99 € 14,99 € Mario + The Lapins Crétins™ Kingdom Battle : 39,99 € 14,79 € Castlevania Advance Collection : 19,99 € 13,99 € LEGO® Jurassic World : 39,99 € 13,99 € Road 96 : 19,96 € 13,97 € Resident Evil : 19,99 € 12,99 € Crysis Remastered : 29,99 € 11,99 € Valkyria Chronicles 4 : 39,99 € 11,99 € LEGO Worlds : 29,99 € 11,99 € Street Fighter™ 30th Anniversary Collection : 29,99 € 11,99 € LEGO NINJAGO®, Le Film : Le Jeu Vidéo : 59,99 € 11,99 € Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition : 59,99 € 11,99 € FINAL FANTASY® CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition : 29,99 € 11,99 € Resident Evil 0 : 19,99 € 12,99 € Raji: An Ancient Epic : 24,99 € 12,49 € Hotline Miami Collection : 24,99 € 12,49 € BALAN WONDERWORLD : 39,99 € 11,99 € LEGO® Les Indestructibles : 59,99 € 11,99 € FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD : 29,99 € 11,99 € Cars 3 : Course vers la victoire : 59,99 € 10,79 € Power Rangers: Battle for the Grid : 19,99 € 10,99 € FINAL FANTASY IX : 20,99 € 10,49 € Spyro Reignited Trilogy : 39,99 € 19,99 € Just Dance® 2021 : 59,99 € 19,79 € Ghosts 'n Goblins Resurrection : 29,99 € 19,79 € MY HERO ONE'S JUSTICE 2 : 69,99 € 17,49 € LEGO MARVEL Super Heroes 2 : 59,99 € 11,99 € Aragami : Shadow Edition : 29,99 € 11,99 € Resident Evil 4 : 19,99 € 14,99 € Devil May Cry 3 Special Edition : 19,99 € 11,99 € Pillars of Eternity: Édition Complète : 49,99 € 12,49 € Resident Evil 6 : 19,99 € 14,99 €

Moins de 10€

The Sinking City : 49,99 € 9,99 € Rayman Legends: Definitive Edition : 39,99 € 9,99 € Sonic Mania : 19,99 € 9,99 € No More Heroes : 19,99 € 9,99 € Blizzard® Arcade Collection : 19,99 € 9,99 € Hollow 2 : 19,99 € 9,99 € The Lost Child : 49,99 € 9,99 € CAPCOM BEAT 'EM UP BUNDLE : 19,99 € 9,99 € Sonic Forces : 39,99 € 9,99 € ŌKAMI HD : 19,99 € 9,99 € Devil May Cry 2 : 19,99 € 9,99 € STAR WARS™ Jedi Knight: Jedi Academy : 19,99 € 9,99 € Arise: A Simple Story - Definitive Edition : 19,99 € 9,99 € FINAL FANTASY VIII Remastered : 19,99 € 9,99 € Alex Kidd in Miracle World DX : 19,99 € 9,99 € XCOM® 2 Collection : 49,99 € 9,99 € Thronebreaker: The Witcher Tales : 19,99 € 9,99 € Monopoly pour Nintendo Switch : 39,99 € 9,99 € Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition : 39,99 € 9,99 € Sea of Solitude: The Director's Cut : 19,99 € 9,99 € No More Heroes 2: Desperate Struggle : 19,99 € 9,99 € Ma vie avec les chevaux : 29,99 € 9,99 € Liberated: Enhanced Edition : 19,99 € 9,99 € Call of Cthulhu : 19,99 € 9,99 € Torchlight III : 39,99 € 9,99 € DEAD OR SCHOOL : 29,99 € 9,89 € Romancing SaGa 3 : 31,99 € 9,59 € Summer in Mara : 21,99 € 9,89 € Ni no Kuni : La Vengeance de la sorcière céleste : 59,99 € 9,59 € STAR WARS™: Knights of the Old Republic : 12,49 € 9,25 € Mega Man X Legacy Collection 2 : 19,99 € 9,99 € Sid Meier's Civilization VI : À partir de: 29,99 € 8,99 € DRAGON BALL XENOVERSE 2 for Nintendo Switch : 59,99 € 8,99 € Shining Resonance Refrain : 29,99 € 8,99 € GOD EATER 3 : 59,99 € 8,99 € One Piece: Unlimited World Red - Deluxe Edition : 59,99 € 8,99 € SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS : 29,99 € 8,99 € SENRAN KAGURA Peach Ball : 29,99 € 8,99 € Child of Light Ultimate Edition & Soldats Inconnus - Mémoires de la Grande Guerre Bundle : 34,99 € 8,50 € STAR OCEAN FIRST DEPARTURE R : 20,99 € 8,39 € DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation : 12,49 € 8,11 € FINAL FANTASY VII : 15,99 € 7,99 € Onimusha: Warlords : 19,99 € 7,99 € Resident Evil Revelations 2 : 24,99 € 7,99 € STAR WARS™ Republic Commando : 14,99 € 7,49 € Goat Simulator: The GOATY : 29,99 € 7,49 € Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 : 29,99 € 7,49 € Batman: L'Ennemi Intérieur : 14,99 € 7,49 € SWORD ART ONLINE: Hollow Realization Deluxe Edition : 49,99 € 7,99 € BioShock Infinite: The Complete Edition : 19,99 € 7,99 € The Messenger : 19,99 € 7,99 € Batman - The Telltale Series : 14,99 € 7,49 € Prison Architect: Nintendo Switch Edition : 29,99 € 7,49 € Romancing SaGa 2 : 24,99 € 7,49 € Metro: Last Light Redux : 24,99 € 7,49 € NBA 2K Playgrounds 2 29,99 € 7,49 € Scribblenauts Mega Pack : 29,99 € 7,49 € ABZÛ : 19,99 € 6,99 € Little Nightmares™ Complete Edition : 34,99 € 6,99 € Valkyria Chronicles : 19,99 € 6,99 € Trials® Rising : 19,99 € 5,99 € LUMINES REMASTERED : 14,99 € 5,99 € Sword of the Necromancer : 14,99€ 5,99 € Vampire: The Masquerade - Shadows of New York : 12,99 € 5,19 € Human: Fall Flat : 19,99 € 6,79 € Les Chevaliers de Baphomet 5 - La Malédiction du Serpent : 29,99 € 5,99 € Cat Quest : 12,99 € 6,49 € The Last Campfire : 14,99 € 5,99 € Super Meat Boy : 12,99 € 5,84 €

Moins de 5€

Bridge Constructor Portal : 14,99 € 5,00 € Trine 3: The Artifacts of Power : 19,99 € 4,99 € Nine Parchments : 19,99 € 4,99 € Mark of the Ninja: Remastered : 19,99 € 4,99 € Unrailed! : 19,99 € 4,99 € NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1 : 19,99 € 4,99 € Retro Classix Collection #1: Data East : 19,99 € 4,99 € Evoland Legendary Edition : 19,99 € 4,99 € The TakeOver : 19,99 € 4,99 € Castlevania Anniversary Collection : 19,99 € 4,99 € Don’t Starve: Nintendo Switch Edition : 19,99 € 4,99 € The Suicide of Rachel Foster : 19,99 € 4,99 € Soldats Inconnus - Mémoires de la Grande Guerre : 19,99 € 4,99 € Scott Pilgrim vs. The World™: The Game – Complete Edition : 14,99 € 4,90 € STAR WARS™ Jedi Knight II: Jedi Outcast : 8,99 € 4,49 € Night Trap - 25th Anniversary Edition : 11,99 € 4,79 € GRIS : 16,99 € 4,24 € The Darkside Detective : 12,99 € 4,15 € Vampire: The Masquerade - Coteries of New York : 19,99 € 3,99 € The Gardens Between : 19,99 € 3,99 € PLANET ALPHA : 19,99 € 3,99 € UNO : 9,99 € 3,99 € Trine Enchanted Edition : 14,99 € 3,74 € Beautiful Ukraine : 4,00 € 3,60 € WARHAMMER 40,000: SPACE WOLF : 17,99 € 3,59 € SEGA AGES Out Run : 6,99 € 3,49 € Among Us : 4,29 € 3,21 € The Swindle : 14,99 € 2,99 € Grey Skies: A War of the Worlds Story : 14,99 € 2,99 € Bibi & Tina – Aventures à cheval : 29,99 € 2,99 € Death Squared 12,50 € 2,25 € LOVE - Une boîte à puzzles pleine d'histoires : 24,00 € 2,40 Pato Box : 14,99 € 2,24 € Serial Cleaner : 14,99 € 2,24 €

Moins de 2€

BEAUTIFUL DESOLATION : 19,99 € 1,99 € Hue : 9,99 € 1,99 € The Dark Eye: Chains of Satinav : 19,99 € 1,99 € AER Memories of Old : 19,99 € 1,99 € Lumo : 19,99 € 1,99 € Silence : 19,99 € 1,99 € The Dark Eye: Memoria : 19,99 € 1,99 € Morphies Law : 19,99 € 1,99 € The Long Journey Home : 19,99 € 1,99 € Figment : 19,99 € 1,99 € Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition : 19,99 € 1,99 € Anna's Quest : 19,99 € 1,99 € Deponia Doomsday : 19,99 € 1,99 € State of Mind : 19,99 € 1,99 € Edna & Harvey: Harvey's New Eyes : 19,99 € 1,99 € Goodbye Deponia : 19,99 € 1,99 € Under Leaves : 12,99 € 1,94 € Bowling : 8,99 € 1,79 € The Inner World : 11,99 € 1,79 € Slender: The Arrival : 8,99 € 1,79 € A Long Way Down : 14,99 € 1,49 € Felix The Reaper : 14,99 € 1,49 € Shift Happens : 14,99 € 1,49 € Toby: The Secret Mine : 9,99 € 1,49 €

Moins de 1€

Circa Infinity: Édition Ultime : 10,99 € 0,99 € Moto Rush GT : 14,99 € 0,99 € The Seven Chambers : 9,99 € 0,99 € Overlanders : 22,99 € 0,99 € Retro Game Pack : 4,99 € 0,99 € Agent A - Casse-tête d’espions : 19,99 € 0,99 € Chubby Cat : 9,99 € 0,99 €

Et aussi :

FAIRY TAIL : 69,99 € 46,19 €

Source : Nintendo