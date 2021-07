Skyward Sword HD : un set de cartes postales XL + support offert en récompense avec My Nintendo

Pour célébrer la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sur Nintendo Switch, Nintendo "offre" via son service de fidélisation My Nintendo, un set de cartes postales géantes que vous pouvez exposer chez vous grâce à un petit support en carton fourni. Le set est "gratuit" ou presque puisqu'il vous faut l'échanger contre 400 points platine que l'on collecte simplement en jouant ou en se rendant sur l'eShop et le site de Nintendo. Par ailleurs, il faut s'acquitter aussi des frais de port, fixés en France métropolitaine à 6,99€ . Notez que les frais de port ne bougent pas, si vous en profiter pour commander un article sur le store de My Nintendo. Pour voir à quoi ressemble ce set de cartes géantes, retrouvez son descriptif et quelques images sur cette page.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Idem pour l'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector. Pour tout savoir sur le jeu n'oubliez pas notre test complet, toujours à lire, en cliquant LA.

Cet ensemble se compose de sept cartes postales grand format de haute qualité, que vous pouvez envoyer à vos amis ou placer sur le support inclus pour décorer une pièce. Selon leur illustration, les cartes peuvent être placées horizontalement ou verticalement sur le support. Matériaux et dimensions :

- Taille des cartes : 12,5 x 18 cm

- Matériau des cartes : papier cartonné couché une face (300 g/m²)

- Matériau du support : papier noir non imprimé (400 g/m²) Cette offre limitée est uniquement disponible sous forme de récompense My Nintendo ! Pour commander ce set de cartes postales XL The Legend of Zelda: Skyward Sword HD + support sur le My Nintendo Store, vous devez d'abord obtenir un code de récompense spéciale disponible sur My Nintendo. Rendez-vous ici pour échanger 400 points platine contre ce code de récompense, puis revenez sur cette page pour passer votre commande. Il vous suffira d'entrer votre code de récompense lors de la dernière étape. Le code ne peut être utilisé que lorsque vous commandez le set de cartes postales XL The Legend of Zelda: Skyward Sword HD + support sur le My Nintendo Store. La commande est limitée à un article par client. Vous pouvez lui adjoindre d'autres articles du My Nintendo Store. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer plus d'un code par commande. Le code de cette récompense ne peut pas être combiné avec un bon de réduction My Nintendo Store. Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Les stocks sont limités, nous vous invitons donc à obtenir votre code de récompense et à commander votre article dès que possible. Pour passer votre commande, vous devez disposer d'une carte bancaire. Cet article est gratuit. Cependant, si votre commande ne contient aucun autre article, vous devrez vous acquitter des frais de port suivants :

France et autres pays* - 6,99 €

Allemagne - 3,99 € * Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie Si vous commandez cet article avec d'autres produits, vous devrez vous acquitter des frais de port suivants :

France

Belgique

Suisse (à l'exception de Samnaun)

