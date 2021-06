The Legend of Zelda : GameSop dévoile officiellement son poster anniversaire exclusif

Il y a quelques jours , on vous montrait en avant-première, un très joli poster double face de The Legend of Zelda proposé en exclusivité par GameStop (voir ici). Ce poster, reprenait le Link de Skyward Sword et le logo de Breath of the Wild tout en montrant des tas de personnages de la saga principaux comme secondaires provenant de nombreux épisodes (et pas simplement des plus évidents.)

Aujourd'hui, on en sait plus sur ce poster puisque GameStop vient de le dévoiler en expliquant qu'il sera offert pour un temps limité à tous les clients de l'enseigne dépensant au minimum 30$ en produits Zelda ou Nintendo Switch. On ne sait pas encore si ce très beau poster sera proposé aussi en Europe par une autre enseigne, mais on l'espère. En attendant vous pouvez y jeter un œil avec l'illustration sur cette page.

Pour rappel, retrouvez le programme de L'E3 ICI et n'oubliez pas le Nintendo Direct spécial à suivre ensemble Mardi à 18 heures (heure de Paris)

VOIR AUSSI : QUE NOUS PREPARE NINTENDO POUR LES 35 ANS DE ZELDA ?

Retrouvez aussi toutes nos news de l'E3 2021 :