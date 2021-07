Zelda: Breath of The Wild : un fan crée "The Lost Records" un DLC spécial Zelda: Skyward Sword

Si Nintendo a tourné la page The Legend Of Zelda: Breath of The Wild. depuis longtemps pour se consacrer sur sa suite désormais attendue (on croise les doigts, les doits de pieds, les narines, et tout, et tout) en 2022, le jeu continue d'amuser et de fasciner de nombreux joueurs. Entre ceux qui y dénichent des secrets ou des glitchs, qui y battent des records, ceux que le jeu inspire ou encore qui créent de nouveaux contenus via la version Wii U et un émulateur PC...Alors attention, il ne s'agit pas de contenus officiels et il ne faut donc pas s'attendre à les retrouver en téléchargement légal sur l'eShop.

Quoiqu'il en soit, à ce petit jeu, il y a un fan qui se distingue clairement des autres. Il s'agit d'un certain Waikuteru qui "s'amuse", si on peut dire, à créer des extensions.. Il a ainsi déjà repensé totalement la maison de Link afin de la rendre fonctionnelle ou encore restauré un sanctuaire inutilisé dans le jeu. Dernièrement il a aussi participé à un un super DLC nommé Second Wind et, surtout, il a ajouté l'île de Célesbourg dans le ciel d'Hyrule... Et cela bien avant que l'on découvre que le Ciel aurait un rôle à jouer dans la suite de Breath of The Wild.

En attendant d'en apprendre plus sur le nouveau Breath of The Wild, Waikuteru vient de dévoiler The Lost Records, un vrai / faux DLC qui fait le lien entre Zelda: Breath of The Wild et Zelda: Skyward Sword HD en ajoutant des tas d'éléments visuels mais aussi de gameplay issus du jeu Wii. On y retrouve ainsi Fay et Ghirahim ou encore le Temple de la Contemplation mais aussi des ennemis, les vignes pour grimper, les coffres et les quêtes à base de clés, etc. Le mod sera disponible le 14 juillet à moins que Nintendo n'en décide autrement... En attendant vous pouvez découvrir un aperçu du travail effectué par cet amateur éclairé et acharné avec les vidéos ci-dessous.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera officiellement disponible le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L'amiibo Zelda & Célestrier et les Joy-Con collector seront disponibles le même jour. Quant àThe Legend Of Zelda: Breath of The Wild, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Comme toujours, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

,

VOIR AUSSI:

Source : Nintendolife