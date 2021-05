L'amiibo Zelda & celestrier est le seul amiibo compatible avec Zelda Skyward Sword HD

C'est une info que nous vous avons déjà partagé hier mais qui vous a peut être échappé et qui mérite d'être retenue. Pour célébrer la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un nouvel amiibo Zelda & Célestrier a été dévoilé par Nintendo; une belle figurine, à priori, un peu plus chère qui renferme une nouvelle fonctionnalité permettant des allers et retours rapides entre le ciel et le monde de la surface (voir là.) Ainsi la figurine apparait comme une option payante de luxe que tous les joueurs ne pourront pas forcément s'offrir d'autant plus qu' à peine la figurine était-elle proposée en précommande, qu'elle était déjà en rupture de stock un peu partout. On peut d'ailleurs penser qu'elle va être difficile à trouver à sa sortie et que les "scalpers" vont s'en donner à cœur joie en la proposant assez rapidement à des prix indécents.

Une situation prévisible qui fait que même ceux qui voudront utiliser l'option des voyages rapides entre le ciel et la surface ne pourront pas forcément le faire surtout que l'amiibo Zelda & Célestrier est le seul amiibo compatible avec The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. C'est à dire qu'aucun autre amiibo de la collection Zelda ne pourra être utilisé dans le jeu. On aurait pu pourtant penser que l'amiibo Link Zelda Skyword ait une utilité dans le jeu et pourquoi pas la même fonction que l'amiibo Zelda & Célestrier. Cela aurait déjà été plus acceptable... Mais ce n'est pas le choix fait par Nintendo.

En attendant d'autres précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.