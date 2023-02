Nintendo évoque "une transformation majeure" de la Master Sword dans le prochain Zelda

Qu'arrive-t-il à l'épée de Légende dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ? La "Master Sword", l'épée emblématique de Link est apparue dès premier opus, il y a 37 ans déjà et depuis, elle est, dans le série, le symbole de la victoire du bien contre le mal et on la retrouve immanquablement dans chaque nouvel opus. Et si, très souvent, l'épée garde les mêmes spécificités d'un épisode à l'autre, il y a tout de même des différences notamment dans els derniers opus. Ainsi dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, nous avons découvert Fay, l'esprit mutin de l'épée, placé par la déesse. Dans The Legend of Zelda Breath of The Wild, l'épée de légende était la seule arme indestructible. Cependant, elle n'était fonctionnelle que pendant un court temps et elle devait ensuite se "recharger"... Qu'en sera-t-il de la Master Sword dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Dans une publicité repérée dans le dernier Famitsu, il est rappelé toute l'histoire de l'épée et précisé que dans le prochain titre, l'épée allait connaître une "évolution majeure"... A quoi faut-il donc s'attendre ? Tout le monde a déjà remarqué que l'épée semblait à moitié "corrompue". Est-ce une corruption permanente (permettant notamment de détruire certains ennemis) ? Ou est-ce une malédiction qui gangrène l'épée jusqu'à la rendre inutilisable pendant un temps (ce qui renverrait à l'opus précédent). A moins que l'épée ne se distorde à cause de la main ténébreuse de Link ? Pour le moment mystère... En attendant d'en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Traduction de la publicité de Famitsu repérée par Game Data Library

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

Neat Zelda add from the new Famitsu.



The right text reads "The master sword, corrupted"



The small at the left says (shortened) "In the new title its appearance will undergo a major transformation" pic.twitter.com/jiVubwSPSJ