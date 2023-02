The Legend of Zelda - L'opus original est entré dans la légende il y a 37 ans sur Famicom

C'est le 21 février 1986 que The Legend of Zelda (Zelda no densetsu) voyait le jour sur Famicom Japon (les NES japonaises). Après moult épisodes sortis sur différentes consoles de Nintendo, et quelques aléas (notamment les épisodes CD-I), la franchise a su tenir le cap pour arriver en 2023 et fêter ce jour son 37ème anniversaire. Afin de célébrer l'instant comme il se doit, n'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires quand est-ce que vous avez découvert la licence, et avec quel épisode, mais également quand est-ce que vous avez joué à l'épisode original pour la première fois de votre vie !