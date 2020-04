Paper Zelda : quand Paper Mario rencontre The Legend of Zelda

Alors que des rumeurs prétendent que Paper Mario va faire son retour prochain sur Nintendo Switch, l'équipe talentueuse de la chaîne Youtube 64 Bits s'est amusée à imaginer à quoi pourrait bien ressembler The Legend of Zelda à la sauce "Paper"... Le résultat est un petit court métrage d'animation nommé Paper Zelda : A Crafted Parody, bourré de références aussi bien à tous les épisodes de Zelda qu'à tous ceux de Paper Mario. C'est assez impressionnant mais on vous en laisse juge.

Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez la vidéo ci-dessous ainsi que quelques jolies captures d'écran.

Source : Youtube