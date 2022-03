Super Mario, Peach, Bowser, Zelda... Un artiste réimagine les stars de Nintendo dans le style des estampes ukiyo-e

Le Nintendoverse est riche et fascinant. C'est un univers merveilleux qui comporte quelques-unes des plus grandes licences du jeu vidéo. Parmi elles, Super Mario est une des plus emblématiques. D'épisodes en épisodes et de grands jeux en spin-off, Nintendo ne cesse de nous surprendre en réinventant constamment sa licence avec de nouveaux univers et de nouvelles mécaniques de jeux. Et c'est la même chose avec d'autres licences Nintendo comme Zelda. Il n'est pas étonnant que les artistes s'inspirent de ces univers pour les réinterpréter à leur tour. C'est le cas de turtle.of.canada, un artiste et animateur autodidacte qui sur son compte Instagram a publié de magnifiques illustrations dans lesquelles on retrouve les stars de Nintendo à commencer par Super Mario et Link dans le pur style des estampes ukiyo-e, les estampes japonaises. Sa réinterprétation de SUPER MARIO SUNSHINE ou encore du premier SUPER MARIO avec des personnages comme échappés de la mythologie japonaise est tout bonnement phénoménale- même si, comme toujours, nous vous en laissons juge. On adore aussi, sa version du célèbre artwork du premier Zelda... Repéré par le site Nintendo Life, le compte Instagram de turtle.of.canada renferme de nombreuses illustrations du même style, s'inspirant de très nombreux jeux comme Pac-Man par exemple mais aussi d'animés comme Naruto ou Adventure Time. Retrouvez quelques-unes des illustrations de turtle.of.canada ci-dessous et n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram et sur sa page InPrnt.

Crédits images : turtle.of.canada

Source : Nintendolife