The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : le rôle des amiibo dévoilé

Lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Nintendo a dévoilé un nouveau trailer de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ainsi qu'un nouvel amiibo (voir là). Cet amiibo permettra d'obtenir un tissu original pour sa paravoile (à priori un motif). Mais les autres amiibo Zelda seront aussi compatibles avec le jeu. Ils permettront d'obtenir comme dans le jeu précédent des armes et des matériaux mais aussi un tissu pour sa paravoile en rapport avec le jeu de l'amiibo scanné. Ainsi l'amiibo Link de The Legend of Zelda : Majora's Mask permettra de décorer sa paravoile avec le masque de Majora. Retrouvez sur cette page, en images, quelques exemples de voiles customisées par les amiibo.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

