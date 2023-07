Meccha-Japan - Unboxing du Colis Surprise et annonce concours

Présenté dans nos colonnes il y a quelques jours, Meccha-Japan est une boutique en ligne spécialisée dans l'import de produits japonais divers et variés, à savoir des accessoires, des peluches, mais aussi des jeux vidéo et autres manettes de jeu pour ne citer que quelques exemples. Côté peluches et accessoires, il est relativement rare de tomber sur des produits officiels estampillés Nintendo par chez nous, sauf si on sait où chercher. A la suite de notre article dédié, nous avons reçu un colis surprise de la part de Meccha-Japan, dont nous vous laissons découvrir le contenu ci-dessous.

Nous avons ainsi reçu pour notre plus grand plaisir deux peluches géantes officielles Yoshi et Boo, ainsi qu'une peluche Kirby ayant absorbé le pouvoir Drill issu du jeu Kirby and the Forgotten Island. Les peluches étaient accompagnées d'une superbe lampe d'appoint The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom fonctionnant à l'aide de 3 piles AAA. Et le petit plus, les peluches ont été livrées en double exemplaire, nous permettant de vous faire gagner sur notre site une peluche Yoshi, et sur notre compte Twitter une peluche Boo. Nous ferons un article dédié sur notre site pour vous faire gagner la peluche Yoshi, donc restez connecté !