Découvrez le site Meccha-Japan spécialisé dans l'import de produits japonais

Si vous avez pour habitude d'importer des produits trouvables uniquement au Japon, que ce soit des jeux ou des accessoires, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une boutique spécialisée dans l'import créée en 2017 : Meccha-Japan,

Une interface épurée et simple d'utilisation

Déjà bien implantée, la boutique propose aux consommateurs un large catalogue de produit, à savoir des accessoires divers, des peluches, mais aussi des jeux vidéo autres manettes de jeu. Le petit plus, Meccha-Japan propose également de la nourriture instantanée et diverses sucreries pour découvrir les produits japonais directement chez nous. La vraie surprise reste quand même la grande variété de produits, pour décorer la chambre et la salle de bain en passant par la cuisine, il y en a pour tous les goûts, et pour un maximum de licences (Pokémon, Zelda, Kirby et j'en passe). Côté navigation, le site fait preuve d'une grande fluidité, et propose un convertisseur automatique de devises pour que vous puissiez mieux vous repérer lors de vos achats (et ne pas vous laisser dépasser par une fièvre dépensière). Un accès aux bons plans est également disponible, de même qu'un menu dédié spécialement aux nouveaux arrivages.

Mugs, bijoux, horloges, figurines, les produits sont extrêmement variés

Reste la question épineuse des frais d'envoi. Comme vous le savez surement, depuis 2021, chaque commande en dehors de l'UE est sujette à des frais de douane. Il faudra donc penser lors de vos achats qu'un supplément vous sera demandé une fois la marchandise arrivée sur le territoire. Meccha-Japan a d'ailleurs pris le soin de renseigner ces éléments sur sa page dédiée aux premiers visiteurs que nous vous conseillons de lire pour être au point pour votre première commande. Vous pourrez ainsi profiter d'envoi par cargo ou par avion via un service japonais, ou par les classiques DHL et FEDEX en livraison express.

La Master Sword brisée de TOTK est également disponible dans leur boutique

Nous avons eu également l'occasion de participer à une petite session de questions-réponses avec les responsables de la boutique, nous vous laissons les découvrir ci-dessous :

Nintendo-Master : Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à importer des produits japonais

Lorsque nous avons réalisé que de nombreux articles n'étaient disponibles qu'au Japon, nous avons voulu rendre cette culture pop japonaise plus accessible au monde entier.

Nintendo-Master : Comment sélectionnez-vous les produits que vous proposez à la vente dans votre boutique ?

Nous ne sélectionnons que des articles de marques officielles et reconnues au Japon. Nous voulons être sûrs de ne proposer que des articles de la plus haute qualité à nos clients.

Nintendo-Master : Quels sont, selon vous, les arguments qui peuvent inciter les consommateurs à choisir Meccha-Japan plutôt qu'un concurrent ?

Le prix le plus bas du marché, le plus grand choix d'articles, et la plus grande collection d'objets de collection qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs.

Si vous avez besoin d'effectuer des achats de produits japonais à l'avenir, vous connaissez désormais une nouvelle adresse : Meccha-Japan. De notre côté, nous vous proposerons très prochainement un concours réservé aux membres du site pour tenter de remporter quelques produits de la boutique. Nous vous en dirons davantage très prochainement, donc restez connectés !

Source : Meccha-Japan