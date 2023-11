Nintendo s'exprime sur la création de Ganondorf dans The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un jeu titanesque dont on est loin d'avoir percé tous les secrets. Dans le dernier numéro du magazine japonais Nintendo Dream, Hidemaro Fujibayashi et Eiji Aonuma, respectivement le réalisateur et le producteur du jeu reviennent sur sa création et livrent différentes anecdotes.

Grâce au site Nintendo Everything qui a traduit l'interview et en a extrait différents passages, on découvre aujourd'hui comment le Ganondorf du jeu a été créé. Pour Hidemaro Fujibayashi, c'était une gageure car Ganondorf est un personnage culte quasiment "intouchable".

D'une certaine façon, Ganondorf est l'un des héros du jeu au même titre que Zelda et Link. Hidemaro Fujibayashi a voulu en faire le "mal personnifié"; un démon impitoyable et cruel mais néanmoins digne et séduisant. L'idée était de le rendre "terriblement maléfique" tout en faisant en sorte qu'il reste "suffisamment beau" pour que l'on tombe amoureux de lui. Un grand soin a été apporté à son allure, ses vêtements, ses accessoires, ses poses et ses expressions. Le réalisateur s'est inspiré de la froideur et de la dignité des généraux militaires japonais jusque dans la façon dont il dégaine son épée. Bien que pour la première fois, on voit Ganondorf tuer quelqu'un dans le jeu, le réalisateur a veillé à ce qu'il conserve malgré tout une part d'humanité.

Le résultat est, à notre avis, très convaincant. Jusqu'à présent, les autres Ganondorf n'avaient finalement qu'un temps de présence à l'écran très limité, ce qui participait grandement à les rendre mystérieux et terrifiants. Il est toujours délicat de développer un tel personnage sans en amoindrir l'impact et transformer l'archétype qu'il représente en simple caricature de grand méchant. Les développeurs de chez Nintendo ont toutefois réussi à créer un nouveau Ganondorf à la fois maléfique et humain, très proche et très différent des autres représentations. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du Ganondorf de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom dans les commentaires.

Version française de l'interview de Hidemaro Fujibayashi parue dans Nintendo Dream N°24 traduit par SatsumaFS, Philip Proctor, et Simon Griffin pour Nintendo Everything

Cela me rappelle que c'est le premier jeu Zelda auquel participe Fujibayashi-san qui met en scène Ganondorf, n'est-ce pas ? Hidemaro Fujibayashi : Pour moi, Ganondorf est intouchable, ou quelque chose qu'il est très difficile de toucher. C'est un personnage important dans la longue histoire de la série Zelda. J'ai même pensé que Ganondorf était comme un autre héros. C'est pourquoi je pense qu'il faut un certain niveau de détermination et d'habileté pour le gérer, alors peut-être qu'une partie de moi l'a évité. Cette fois, comme l'un des thèmes était la princesse Zelda réfléchissant à la façon dont le royaume devrait être, j'ai voulu dépeindre le style de vie de différents pays et les manières de leurs monarques. Ganondorf est le mal personnifié pour les habitants d'Hyrule, mais c'est aussi un "roi" qui a sa propre dignité et sa propre façon de penser, en tant que roi démon et roi des Gerudo. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il pourrait être l'adversaire le plus convaincant de la princesse Zelda, et j'ai voulu qu'il apparaisse. Mais comme il y a beaucoup de fans des précédents Ganondorf, il fallait que je sois déterminé à satisfaire ses fans dans sa représentation. Aonuma-san, qui a représenté Ganondorf à de nombreuses reprises, avait-il quelque chose à dire ? Eiji Aonuma : Non, pas du tout (rires). (Tout le monde rit) Eiji Aonuma : C'est la première fois que Ganondorf est montré en train de tuer à l'écran, ce qui m'a choqué. Cela dit, les ennemis doivent être méchants, sinon vous ne penseriez pas " quel sale type " lorsque vous le voyez. Jusqu'à présent, Ganondorf n'était que peu représenté comme un méchant, mais pour ce monde, je pense qu'il devait être aussi méchant, sinon l'histoire n'aurait pas fonctionné. Cela fait longtemps que je dépeins Ganondorf, mais je pense que ce jeu a vraiment renforcé son caractère. Et il a l'air vraiment cool.

Hidemaro Fujibayashi : Merci. Je pense que nous avons réussi à le représenter visuellement aussi. Le concepteur ne s'est pas contenté de lui donner un air violent ; il a réussi à réaliser mon souhait de le faire paraître terriblement maléfique tout en étant suffisamment beau pour que les hommes et les femmes tombent amoureux de lui. Nous avons beaucoup réfléchi au choix de ses vêtements et accessoires, en gardant à l'esprit que Ganondorf lui-même devait avoir un sens aigu de la beauté et du bon goût. Nous avons pensé qu'il s'agirait probablement d'un personnage qui accorderait beaucoup d'attention à son apparence, pour montrer sa dignité et son intelligence en tant que roi, et c'est dans cette optique que nous l'avons conçu, en soignant son visage et son corps, jusqu'au bout de ses doigts, pour qu'il soit à la fois robuste et séduisant.

Eiji Aonuma : Ganondorf aime l'esthétique japonaise.

Hidemaro Fujibayashi : Nous avons incorporé quelque chose comme la froideur, ou l'essence, des généraux militaires japonais. Regardez la position qu'il adopte avec son épée et la façon dont il la dégaine, entre autres mouvements. D'un autre côté, la cruauté irrémédiable de ses expressions était également mémorable.

Hidemaro Fujibayashi : Je voulais aussi montrer l'humanité de Ganondorf. Nous avons également été très attentifs à ses expressions lorsqu'il tue. En fait, nous nous sommes demandé si nous devions montrer cela, mais nous avons pensé que c'était un plan important à inclure, alors nous l'avons fait.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

