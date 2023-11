The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : le réalisateur s'explique sur l'évolution de Zelda et le rôle des PNJ

Dans le dernier numéro du magazine Nintendo Dream (traduit par le site Nintendo Everything) Hidemaro Fujibayashi, le réalisateur de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est revenu sur les changements apportés à l'univers du jeu par rapport à l'épisode précédent et plus spécifiquement sur le personnage de Zelda. Il explique notamment que le choix de couper les cheveux à Zelda a été pris pour bien signifier que (paradoxalement) du temps était passé et il revient aussi sur sa volonté de rendre le monde d'Hyrule beaucoup plus vivant, en dotant les PNJ de nouveaux dialogues et activités.

Version française de l'interview de Hidemaro Fujibayashi parue dans Nintendo Dream N°24 traduit par SatsumaFS, Philip Proctor, et Simon Griffin pour Nintendo Everything

L'histoire de la princesse Zelda se développe d'un point de vue différent de celui de Link, et je me demande ce que vous avez gardé à l'esprit pour cela. Hidemaro Fujibayashi : Tears of the Kingdom est une histoire construite à partir de plusieurs récits qui se superposent, comme l'histoire du point de vue de Link et l'histoire du point de vue de l'héroïne, la princesse Zelda. Dans le dernier jeu, Breath of the Wild, l'histoire de la princesse Zelda était celle d'une lutte contre le sentiment d'inutilité dû au fait qu'elle n'était pas capable de répondre aux attentes des autres, mais qui finissait par trouver sa voie et mûrir. Dans cette suite, la princesse Zelda a surmonté ses problèmes et déterminé le chemin qu'elle doit prendre. Elle commence maintenant à se demander ce qu'elle peut faire pour les gens qui vivent actuellement dans le pays d'Hyrule, après que le royaume ait été détruit par la Calamité. Là, nous avons essayé d'imaginer pratiquement la vie de la princesse Zelda depuis la fin de l'histoire de Breath of the Wild. Lorsque son apparence a été révélée pour la première fois, ses cheveux raccourcis ont laissé une forte impression. Hidemaro Fujibayashi : Le changement de coiffure permet aux joueurs de se rendre compte que la princesse Zelda a vécu sa vie dans le pays d'Hyrule, n'est-ce pas ? Après la bataille contre la calamité, la princesse Zelda a participé activement à la restauration des moyens de subsistance des gens et à d'autres formes d'aide humanitaire, alors je pense qu'elle a décidé de se déplacer plus facilement. Il y a des éléments qui indiquent que la princesse Zelda a changé un peu partout dans le jeu, et je pense qu'il serait amusant d'essayer de les trouver. Sonia a libéré une puissante lumière dans une scène de Larme de dragon, et je me demande si cela n'est pas lié à la croissance de la princesse Zelda. Hidemaro Fujibayashi : Elle est peut-être l'une des princesses Zelda les plus puissantes de l'histoire. Dans Breath of the Wild, l'histoire de la princesse Zelda consistait à surmonter un obstacle et à mûrir, tandis que dans Tears of the Kingdom, elle réfléchit à ce qu'elle doit faire dans ce monde après la destruction de son royaume ; au fond d'elle-même, elle se demande si le royaume d'Hyrule devrait même être ressuscité. C'est alors que cet événement l'amène à retourner dans le passé et à voir l'âge de ses ancêtres fondant leur royaume. Le père de la princesse Zelda était un homme strict, et elle n'a pas pu apprendre de sa mère, qui est décédée très tôt. Mais dans le passé, elle a rencontré une figure paternelle bienveillante et une figure maternelle expérimentée. Je pense que les cutscenes de la Larme du Dragon montrent qu'elle apprend beaucoup d'eux et qu'elle grandit en conséquence. Elle affronte Ganondorf bien plus tard, et on voit qu'elle maîtrise ses pouvoirs. Je pense que si vous regardez à nouveau toutes les cutscenes de la Larme de Dragon dans l'ordre après avoir terminé le jeu, vous pourrez voir qu'elle grandit régulièrement. Les conversations avec les habitants d'Hyrule permettent également de voir comment les gens ont reconstruit leur vie ou comment le temps s'écoule. Hidemaro Fujibayashi : Tears of the Kingdom fait suite aux événements survenus après Breath of the Wild, nous voulions donc naturellement montrer le passage du temps pour les habitants de ce monde. Cela ne se limite pas à la princesse Zelda ; nous voulions que chaque personnage se sente "vivant". Au lieu que tout le monde attende le personnage principal, Link, le monde a continué d'évoluer même sans lui. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que les dialogues de tous les personnages changent en fonction de la situation actuelle.

