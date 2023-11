Zelda Tears of The Kingdom désormais deuxième Zelda le plus vendu derrière Breath of The Wild - Top 10 des Zelda les plus vendus

A l'occasion de la publication du dernier bilan financier de Nintendo, on découvre que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sorti en mai dernier mais ils 'est déjà écoulé à près de 19,50 millions d'exemplaires dans le monde. Il devient donc le deuxième épisode de Zelda le plus vendu derrière The Legend of Zelda Breath of The Wild et ses 32,85 millions et devant The Legend of Zelda : Ocarina of Time et ses 14,04 millions . Retrouvez ci-dessous les chiffres de ventes mis à jour des épisodes de la licence Zelda.

Top 10 des épisodes de The Legend of Zelda les plus vendus dans le monde :

The Legend of Zelda Breath of the Wild : 32.85 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 19.50 millions The Legend of Zelda : Ocarina of Time : 14.04 millions The Legend of Zelda: Link's Awakening : 12.51 millions The Legend of Zelda: Twilight Princess : 10.02 millions The Legend of Zelda: Skyward Sword : 7.82 millions The Legend of Zelda: A Link to the Past : 7.43 millions The Legend of Zelda : 7.29 millions The Legend of Zelda: Majora's Mask : 6.82 millions The Legend of Zelda: The Wind Waker : 6.80 millions

Détail des ventes de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom dans le monde :

Japon : 3,51 millions

Hors du Japon : 15,99 millions

Total : 19,50 millions

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

