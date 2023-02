The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - La fameuse Nintendo Switch OLED collector officieusement confirmée ?

C'est cette nuit que nous avons pu découvrir à l'occasion du Nintendo Direct le tout dernier trailer en date de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Une fois le trailer mis de côté, on retiendra également la mention d'une édition collector du jeu. Si son contenu laissera certains joueurs dubitatifs, un étrange symbole sur ce collector a attiré notre oeil.

Ce symbole au centre de la boîte fait soudain écho à la news que nous avions fait en décembre dernier, qui faisait mention de photos en fuite sur internet d'une Nintendo Switch OLED édition spéciale The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Il s'avère que le fameux symbole jusqu'ici inconnu sur la boîte de pin's apparaissait également sur les Joy-Con de ladite console.

Si ce symbole ne constitue pas nécessairement une preuve irréfutable, cette édition collector semble pourtant avoir très nettement gagné en crédibilité. Vient alors la question de savoir pourquoi ne pas l'avoir dévoilé hier ? 3 raisons possibles :