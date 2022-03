NVIDIA : une fuite dévoile une nouvelle API graphique pour la Nintendo Switch basée sur Ampere avec un support Ray Tracing et DLSS 2.2

Il y a quelques jours , le géant américain NVIDIA, spécialisé dans les puces graphiques, a subi une cyber-attaque et à cette occasion de nombreuses données auraient été dérobées. Si les détails restent encore flous, la datamineuse, Nikki (@NWPlayer123) a révélé sur son compte Twitter que la fuite ferait mention de l'API graphique NVN2 qui selon toute vraisemblance serait la nouvelle API graphique de la Nintendo Switch- l'API actuelle de la console (conçue exclusivement pour elle) étant la NVN. Toujours selon Nikki, l'API NVN2 serait basée sur Ampere avec un support Ray Tracing et DLSS 2.2. Les données datant de 2019 , Nikki pense que cela pourrait suggérer que la Nintendo Switch - Modèle OLED sortie en octobre dernier aurait du intégrer cette API graphique plus puissante mais que la pénurie mondiale de composants aurait contraint Nintendo de changer ses plans. Pour autant, il est évident que tôt ou tard la Nintendo Switch devra évoluer (et plutôt tôt que tard...)

Alors certes, il y a peu, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a répété, devant ses actionnaires, que la génération actuelle de Nintendo Switch était arrivée au milieu de son cycle de vie... Cependant, cela n'exclut pas la sortie dans l'intervalle d'une Nintendo Switch 2 (Pro, New ou 4K, on n'est pas difficile) surtout si on considère la Switch comme une "plateforme perpétuelle. Il faut noter aussi qu'après deux années plutôt calmes (probablement, là encore, à cause de la crise mondiale...) une avalanche de hits est prévue cette année sur Nintendo Switch incluant la sortie de la suite de Zelda Breath of The Wild. On ne sait pas s'il faut en déduire quelque chose mais difficile de croire que Nintendo n'en profitera pas pour sortir un nouveau modèle de console. Zelda BOTW 2 est en effet, le jeu idéal pour un lancement- Nintendo ne pourra probablement pas faire mieux ensuite... Après, Nintendo peut toujours décaler de quelques mois (jusqu'en mars 2023 par exemple) la sortie de Zelda BOTW 2... Quoiqu'il en soit, on vous laisse vous faire votre propre avis sur la question avec ci-dessous les tweets (et leur traduction) de Nikki. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Traduction des messages de Nikki (@NWPlayer123)

Les fuites NVIDIA ont "nvn2", qui semble être l'API graphique du Switch Pro, basée sur Ampere avec prise en charge du lancer de rayons et DLSS 2.2

Il y a aussi des références à T234/T239 donc cette fuite vérifie

encore plus de preuves [les données datant de 2019] qu'il s'agit d'un Switch Pro retardé et non d'une plate-forme de nouvelle génération, d'autant plus que le président a déclaré que le Switch était au milieu de sa vie

Pour en savoir plus les API graphiques, voir cet article de nos confrère d'ITIGIC.

