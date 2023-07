Zelda : Tears of the Kingdom : les développeurs ne se sont pas inspirés d'autres jeux comme Elden Ring ni des vidéos de joueurs de Zelda Breath of The Wild

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est un jeu "monstre"; un titre titanesque au contenu hallucinant qui a réussi a conjuguer l'incroyable sentiment de liberté du jeu précédent, The Legend of Zelda Breath of The Wild, avec des éléments plus structurés issus des jeux Zelda plus classiques. Dans une interview publiée par le site néerlandais RTL Niews (et repérée par Nintendo Everything), le producteur de la série Eiji Aonuma et le réalisateur du jeu, Hidemaro Fujibayashi sont revenus sur le développement du jeu, dévoilant quelques secrets de fabrication. On apprend ainsi que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les développeurs n'ont pas été inspirés par la créativité des joueurs de The Legend of Zelda Breath of The Wild pour créer les pouvoirs et les artefacts et mettre en place les mécanismes du nouveau jeu, les idées étaient déjà là avant. Les vidéos ont cependant conforté les développeurs dans leurs choix.

Quant à savoir si les développeurs de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom se sont inspirés d'autres jeux comme Elden Ring par exemple. La réponse est claire : c'est non. D'ailleurs, Hidemaro Fujibayashi n'a même pas joué à Elden Ring, trop occupé à travailler sur son jeu ! Et même s'il y avait joué (à ce jeu ou à d'autres), il ne s'en serait pas inspiré, l'idée étant de créer quelque chose d'original et de nouveau à partir du concept de base. Eiji Aonuma ajoute qu'il est "trop fier" pour reprendre les idées des autres et qu'il met un point d'honneur à être original. Retrouvez ci-dessous la traduction des passages de l'entretien (que vous pouvez retrouver en entier ICI), et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès à présent. Pour plus de détails, voir nos conseils pour bien débuter et notre revue de presse ICI.

Traduction d'un passage de l'entrevue publiée par RTL Niews :

Avec Breath of the Wild, vous avez des vidéos bizarres ou les énigmes sont résolues de manière totalement différente. Avez-vous vu ces vidéos ? Ont-elles été une source d'inspiration pour Tears of the Kingdom ? Fujibayashi : " Nous pensions déjà au gameplay de Tears of the Kingdom avant que ces vidéos ne fassent surface en ligne. Mais quand nous les avons vues et regardées, c'était comme la confirmation que nous étions sur la bonne voie. On dit que le jeu à succès Elden Ring est inspiré de Breath of the Wild. Ce jeu vous a-t-il également inspiré l'année dernière ? Fujibayashi : " Désolé, mais nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de jouer à ce jeu. Nous étions trop occupés à développer Tears of the Kingdom. Mais nous en avions entendu parler. " "Même si nous avions le temps de jouer à des jeux, nous ne réutiliserions pas leurs idées. Lorsque nous créons un jeu, nous partons d'un concept général et proposons de nouvelles idées à partir de là." C'est assez intéressant, car pour de nombreux jeux d'autres studios, les concepteurs parlent souvent de l'inspiration qu'ils trouvent dans d'autres titres. Zelda est-il créé dans une sorte de bulle ? Aonuma : "Bien sûr, il y a des situations où l'on fait quelque chose de similaire à un jeu existant, mais je n'essaierais jamais d'intégrer les idées d'autres personnes dans mon vrai jeu. Je suis trop fier pour cela. Je cherche toujours des idées originales. "Lorsque j'ai créé Link Between Worlds, vous disposiez d'un système 3D lorsque vous sautiez, qui donnait l'impression que Link venait vers vous. Lorsque je l'ai montré à Iwata, alors président de Nintendo, il m'a dit qu'il ne savait pas que c'était possible. J'ai été vraiment heureux d'entendre cela, parce que pour moi, c'est le cœur du développement de jeux : trouver des choses auxquelles personne d'autre n'a pensé".

