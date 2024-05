Leak - Une OST de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom fuit sur la Toile

C'est un des lecteurs de nos confrères de chez NintendoEverything qui a lâché l'information, il semblerait qu'un leak ait fuité il y a quelques heures, annonçant l'arrivée d'une OST de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. D'après les informations, l'annonce officielle aurait dû être faite le 12 mai 2024 à l'occasion du premier anniversaire du jeu, avec une sortie officielle de l'OST fin juillet au japon. Le label Comlumbia serait en charge de l'édition, et les joueurs pourront mettre la main sur une édition standard ou limitée.

Si cette fuite s'avère concrète, nous aurons des informations de la part de Nintendo dès le début de la semaine prochaine. Mais l'annonce ne serait en soit pas si étonnante, la même méthode ayant été employée en 2018 pour le 1er anniversaire de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.