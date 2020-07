Zelda Breath of The Wild 2 : les doubleurs espagnols affirment avoir terminé leur travail

C'est une évidence, Zelda : Breath of The Wild 2 est le jeu le plus attendu sur Nintendo Switch et peut-être même toutes consoles confondues. Le jeu original a eu un tel impact que les joueurs sont fatalement pressés d'en découvrir la suite... Cependant, après un premier teaser prometteur diffusé à l'E3 dernier, Nintendo n'a pour l"'instant plus jamais communiqué à son sujet... On vous a déjà résumé tout cela ICI.

Autant dire que les joueurs sont à l'affût du moindre signe qui pourrait donner un indice sur le jeu : un petit froncement de sourcil de Myamoto, une tâche sur le T-shirt d'Eiji Aonuma ou une chaise bleue dans le coin d'une vidéo publiée par Nintendo. Tout peut provoquer le début du commencement d'une rumeur... Ainsi lorsque l'on apprend que dans le podcast espagnol " A Coffee With Nintendo " Marc Navarro et Nerea Alfonso, les doubleurs espagnols de Revali et Zelda ont évoqué leur travail sur le premier et le deuxième opus, cela fait tilt ! Enfin des nouvelles! Cependant difficile de dire si c'est sérieux ou non. En effet, les deux doubleurs ont d'abord affirmé que leur travail sur le deuxième opus était terminé et ils allaient , à priori, révéler un détail sur l'histoire avant de se demander s'ils avaient vraiment le droit de dire ça !

Finalement, ils ont nié voir travaillé sur Zelda : Breath of The Wild 2 avant que l'un d'eux ne fasse cette déclaration : "Il y a beaucoup de choses étranges autour de Zelda dans le premier jeu, et aussi dans le deuxième jeu- sur lequel nous n'avons pas travaillé !"

Alors que ce soit vrai ou pas, difficile d'en tirer des conclusions si ce n'est que cela semble indiquer que Revali est de retour et que certains doubleurs ont fini leur travail.

