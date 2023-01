Record : un joueur termine Zelda Breath of The Wild 50 fois de suite en moins d'une journée

En attendant la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, il faut bien passer le temps.. Et pourquoi pas en (re)jouant à The Legend of Zelda Breath of The Wild ? Le jeu phare de la Nintendo Switch est tellement tentaculaire qu'il semble quasiment infini et on peut y rejouer encore et encore et y découvrir quand même de nouvelles choses. En même temps, le jeu est construit de telle manière, qu'on peut aussi, si on le veut, terrasser Ganon et voir défiler le générique de fin assez rapidement. Les speedrunneurs s'en donnent d'ailleurs à cœur joie en tentant de terminer le jeu le plus vite possible. C'est le cas du speedrunner Player 5 qui, par exemple, en mars 2022 avait battu son propre record en terminant le jeu en 24 minutes et 15 secondes . On pourrait croire, qu'à force, il finisse par se lasser et passe à autre chose. Mais apparemment, non. Le jeune speedrunner vient en effet de réaliser un nouvel exploit en terminant 50 fois de suite The Legend of Zelda Breath of The Wild en moins de 24 heures ! On ne sait pas si c'est de l'amour ou de la rage mais vous pouvez jeter un œil sur la vidéo du stream publié sur Twitch ICI. Allez, il reste moins de quatre mois, et on passe à la suite. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : The Legend of ZELDA: Tears of The Kingdom peut-il réitérer, près de six ans plus tard, le carton de The Legend of ZELDA: Breath of The Wild ?

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes

Lire aussi au sujet de Zelda BOTW :

Retrouvez aussi toutes nos news spéciale ZELDA TOTK ci-dessous :

Et aussi :

I just beat BotW 50 times in 24 hours ???? Thanks everyone who stopped by and kept me awake for this! pic.twitter.com/YBZXnQBez0 — Player 5 (@Player5SR) January 15, 2023

Source : Nintendolife