Zelda Breath of The Wild : nouveau glitch pour débuter en mode Expert avec tous les objets spéciaux dont l'Arc de Lumière

Si vous êtes fan de Zelda: Breath of The Wild depuis son lancement en mars 2017 et que vous continuez d'y jouer encore aujourd'hui, vous êtes sûrement déjà passé au mode Expert du jeu (à condition, bien sûr, d'avoir acheté aussi le Pass d'extension du jeu...) Vous devez aussi, peut-être expérimenter les nombreux glitchs trouvés par les joueurs émérites du monde entier vous permettant d'accéder à des zones inaccessibles ou encore d'obtenir des pouvoirs particuliers... Dans ce cas, vous serez intéressée par cette nouvelle astuce publiée par Gaming Reinvented qui permet de transférer des emplacements d'inventaires et des objets d'une partie à une autre et même d'une partie en mode normal à une autre en mode expert. Vous pourrez ainsi débuter votre partie avec, dès le départ, pas mal d'objets dont le fameux Arc de Lumière. C'est un peu compliqué à expliquer (ou à comprendre au choix.) Près d'un marchand, il faut s'équiper d'une multitude de flèches électriques et en tirer un maximum très vite, en utilisant un arc multi-flèches comme l'arc du Dieu bestial par exemple avant de l'abandonner et de recommencer l'opération avec un autre arc. Dans le menu, il faut ensuite réunir quatre items (des fruits par exemple) en prenant garde qu'il en reste au moins un de chaque. On ramasse alors les arcs déposés et on vend l'intégralité des quatre items. On dépose ensuite un autre item sur le sol avant de le ramasser. C'est à priori ce qui provoque le glitch avec des emplacements d'inventaire corrompus qui contiennent les derniers objets spéciaux de l'inventaire comme par exemple la Paravoile, la Prière de Mipha, la Selle monstrueuse et l'Amulette de téléportation par exemple. Il faut alors quitter le jeu pour débuter une autre partie en mode Expert qui contiendra d'emblée les objets spéciaux. Pour les garder, il faudra sauvegarder et quitter. Pour obtenir d'autres objets, il faudra recommencer, encore et encore sachant qu'après les objets spéciaux, le jeu transfèrera dans l'ordre, les armures puis les boucliers, les arc, les armes, etc. Ainsi si vous possédez l'Arc de Lumière, la Master Sword ou encore la Tenue de Prodige, vous pourrez aussi la transférer et les obtenir dans votre nouvelle partie- enfin en théorie ! Il est aussi possible de dupliquer des objets mais attention, les erreurs peuvent être fatales... Il vaut toujours mieux prendre son temps lorsqu'on entreprend ce genre de manipulation sous peine de le regretter amèrement. Pour mieux comprendre, regardez la vidéo de Gaming Reinvented ci-dessous et, si besoin, activez les sous-titres dans la langue de votre choix.

Au final, que vous utilisiez ou non ce glitch, il est fascinant de constater que plusieurs années après sa sortie, les fans continue de trouver des glitchs et des astuces pour continuer à s'amuser avec Zelda: Breath of The Wild.

Source : Nintendolife