Zelda Breath of The Wild : découvrez ce nouveau glitch qui rend les armes insensibles au feu

Et revoilà (déjà) The Legend Of Zelda: Breath of The Wild ! Cette fois, c'est pour faire découvrir un "glitch"; un petit bug amusant et pratique qui vous évitera de brûler et de consumer vos armes. Découvert, ou plutôt mis en ligne par un certain, iLegendofLinkk, ce glitch est à priori facile à provoquer. Il suffit d'enflammer une arme en bois ou autre comme l'éventail Korogu et de se faire ensuite exploser ! A partir de là, l'arme qui était enflammée ne l'est plus et ne le sera plus jamais. Elle est ignifugée ! Un glitch très pratique notamment lorsqu'on explore la Montagne de la Mort- même si dans ce cas il faut le mettre en œuvre en dehors de la Montagne... Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, retrouvez la vidéo de GamingReinvented ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

