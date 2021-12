Les résultats des Jeux NM d'or 2021 sont arrivés, venez découvrir les jeux que vous avez choisi d'élire

Vous les attendiez avec impatience (avouez-le), les résultats des Jeux NM d'or sont tombés.

Exit les Game Awards, cette année 2021 a signé le grand retour des Jeux NM d'or, avec pour maître de cérémonie, jofe, membre incontournable de notre site. Créé il y a déjà dix ans et dont la dernière édition datait de 2016, le concours emblématique conçu par la communauté de Nintendo-Master et pour la communauté de Nintendo-Master, a ressuscité d'entre les morts pour vous permettre d'élire vos jeux favoris.

Cumulant au total plus d'une cinquantaine de votes - un record pour les Jeux NM d'or - et suite à deux différents tours vous ayant permis de voter pour les jeux qui, selon vous, méritaient de remporter un prix dans un total de 17 catégories, nous sommes aujourd'hui en mesure de vous proposer la remise des médailles propre à Nintendo-Master.

Trêve de prolégomènes, voici sans plus tarder les résultats du concours de cette année :

Nous laissons la parole à jofe, organisateur des Jeux NM d'or de cette année, concernant Metroid Dread, jeu ayant été élu, selon vous, meilleur jeu de l'année 2021 :

"À l'occasion du dixième anniversaire des Jeux NM d'or, c'est la série Metroid qui remporte tous les honneurs. Avec presque la moitié des votes en sa faveur, Metroid Dread remporte le titre de meilleur jeu de l'année 2021 selon les membres de Nintendo-Master. Que ce soit par son action, son univers ou tout simplement le plaisir de retrouver un nouveau Metroid 2D pour la première fois depuis Metroid Fusion sur Game Boy Advance; Metroid Dread semble avoir conquis les fans de la série et les membres du site. Bien plus qu'un certain Federation Force, c'est certain. Metroid Dread a récolté 48,1% des voix, tandis que le jeu étant en deuxième position, Shin Megami Tensei V, est à 7,7%; ex aequo avec... l'abstention. Metroid Dread a donc remporté quatre prix au total, et gagné toutes les catégories dans lesquelles il était nommé. Un succès total."

Ayant repris les Jeux NM d'or de bout en bout, jofe nous offre en bonus le panthéon complet des jeux ayant remporté le titre de meilleur jeu de l'année selon la communauté de Nintendo-Master ces dix dernières années :

Voilà qui conclut l'aventure des Jeux NM d'or de cette année 2021. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis, de vos bonnes ou mauvaises surprises en commentaire. Avec un peu de chance, nous vous reverrons peut-être d'ici la fin de l'année 2022 pour une onzième édition des Jeux NM d'or.

L'équipe de Nintendo-Master tient bien évidemment à remercier jofe pour la gestion du concours mais aussi et surtout, vous, les membres de Nintendo-Master qui avez pris de votre temps pour voter au premier et au second tour des Jeux NM d'or 2021. Un concours qui n'aurait tout simplement pas pu se réaliser sans votre participation.

N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'article original sur le blog NM de jofe en cliquant ici .

Bonnes fêtes de fin d'année à tous en ces temps si particuliers et merci pour votre fidélité sans faille !