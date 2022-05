Zelda Breath of The Wild : nouvelle astuce pour geler son cheval et l'emmener sur la Montagne de la Mort et le village Goron

Si vous jouez (toujours) à The Legend of Zelda: Breath of The Wild, vous savez que vous ne pouvez pas emmener votre cheval partout avec vous. Par exemple, si vous vous aventurez avec votre cheval sur la Montagne de la Mort, il ne faudra pas longtemps pour que votre monture prenne feu et deviennent un tas de cendres... Evidemment, comme tout dans Zelda: Breath of The Wild,, il est possible de contourner ce problème notamment en rafraichissant constamment l'animal... Mais Gaming Reinvented a trouvé un moyen plus simple et spectaculaire d'éviter que votre cheval finisse en méchoui : le congeler !

Pour cela, nous vous invitons à suivre la vidéo ci-dessous qui vous indiquera la marche à suivre. En gros, vous devez positionner votre cheval près d'un plan d'eau et monter sur une tour (par exemple, la Tour Sylvestre.) Vous préparez alors vos flèches de glace et faîtes un vol plané en direction de votre cheval. L'idée est de tirer une flèche de glace sur le canasson juste avant que la jauge d'endurance ne soit vide... Il faut bien calculer son coup car il faut en plus être au dessus de l'eau pour tomber dedans afin de se noyer ! C'est forcément plus facile à écrire qu'à faire. Cependant, si vous réussissez, en revenant à la vie, vous constaterez que votre cheval, est et restera gelé. Il pourra alors affronter les fortes chaleurs de la région d'Ordin et de la Montagne de la Mort. Attention cependant, à ne pas tomber dans la lave car l'effet disparaitra et le cheval redeviendra poussière.

Pour rappel, pour tout savoir sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, rendez-vous sur nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête ! Quant à la suite du jeu, on espère qu'elle sortira cette année . Pour tout savoir sur Zelda BOTW 2, voir notre article spécial.

