Zelda : Breath of The Wild : découverte d'un glitch très collant

Logiquement si vous en avez marre de lire des news sur The Legend Of Zelda: Breath of The Wild plus de quatre ans après sa sortie, vous ne devez pas être en train de lire cette phrase- sinon ce n'est pas logique. Si vous êtes là, c'est que forcément, vous vous demandez c'est quoi cette histoire de "glitch collant" ! Tout est partie d'une vidéo montrant Link volant grâce à une "poule collée à son bras... A partir de là, de nombreuses vidéos sont apparues sur le net, montrant Link avec différents objets collées sur le bras (voir les vidéos sur cette page). Un glitch permettant notamment de transporter de très gros objets facilement d'une région à l'autre. Il y a plusieurs techniques pour réussir ce glitch et si vous voulez l'essayer vous pouvez tenter cette méthode détaillée sur le site Automaton (et dont vous pouvez retrouver la traduction automatique ci-dessous)

Phase 1 : Glitch de l'arme Préparez un objet qui peut être tenu comme des bombes Équipez-vous d'une arme à une main et d'un bouclier puis dégainez l'arme avec Y Appuyez sur B et déséquipez le bouclier pendant le mouvement de l'arme à ranger Ramassez l'objet et lancez-le et Link sera en état de tenir l'arme Phase 2 : glitch du bras collé à un objet Déséquiper l'arme (ou équiper une arme à deux mains), équiper un bouclier Tenez-vous devant l'objet que vous souhaitez attacher et accroupissez-vous face au sud Appuyez sur le bouton L (bombes) + bas sur le D-pad + le bouton A * Pour le problème de contrebande d'épée, si vous avez lancé une bombe à distance, faites-la exploser (être dans l'état où le bouton L sort une bombe) * Ce n'est pas un problème si vous n'appuyez pas longuement sur l'entrée D-pad bas. Ramassez l'objet d'une main, équipez-vous d'une arme à une main et déséquipez immédiatement le bouclier Si vous ne tenez pas l'objet d'une main ou n'êtes pas collé à l'objet, répétez la section 2 de l'étape « 1 »

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife