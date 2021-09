The Legend of Zelda : Breath of The Wild : remportez la course du Mont Rhoam en moins de 25 secondes

Il faudrait presque créer une rubrique spéciale pour The Legend Of Zelda: Breath of The Wild tant le jeu continue d'inspirer les joueurs plus de quatre ans après sa sortie avec régulièrement des découvertes, des exploits et des astuces. Cette fois, il s'agit d'une astuce publiée par un joueur sur le forum Reddit. Elle concerne le mini-jeu de course à pied que l'on trouve près du relais du pont de Tabanta et du Mont Rhoam. Le but est de battre Bouhlo à la course et d'atteindre un drapeau planté en haut d'une montagne escarpée, ce qui n'est pas facile même si on peut utiliser des raccourcis, la Rage de Revali ou encore des potions.

Mais il y a un moyen plus radical de se déplacer : en utilisant des bombes et le Bouclier de Daruk .En pratique : on pose une bombe et on se protège avec le Bouclier. L'explosion envoie Link très loin dans les airs sans lui faire subir de dégâts. Il suffit alors de reproduire l'opération et en moins de 25 secondes, on se retrouve projeter devant le drapeau, à l'arrivée de la course ! Pour mieux comprendre, retrouvez la vidéo publiée sur Reddit ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

