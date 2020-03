The Legend of Zelda : Breath of The Wild : défi à cheval ou à pied

Après avoir tenté de survivre 24 heures sur l'île Finalis, Kit et Krysta de Nintendo Minute continuent de s'éclater avec The Legend of Zelda : Breath of Wild The Legend of Zelda : Breath of Wild en se lançant un défi : traverser toute une région du jeu à pied (pour Kit) ou à cheval (pour Krysta) et voir celui qui va le plus vite... Une façon comme une autre de continuer à s'éclater avec le jeu... D'ailleurs on peut espérer que tôt ou tard (peut-être dans le prochain opus) on pourra s’amuser à plusieurs dans un Zelda puisque c'est une des fameuses "conventions de Zelda" qui n'a toujours pas changé...

Retrouvez ci-dessous, cet épisode spécial de Nintendo Minute, une nouvelle fois, en forme de challenge et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.