Twitch Plays Zelda Breath of The Wild : 600 personnes essaient de battre Ganon, le Fléau

Souvenez-vous il y a quelques années , une véritable folie s'emparait des gamers sur le net avec les Twitch Plays, des diffusions interactives de jeu via Twitch incitant les joueurs à jouer "ensembles" grâce à des commandes "basiques" entrées dans le tchat... Un procédé initié avec le premier Pokémon initialement sorti sur Game Boy et ensuite décliné avec des tas d'autres jeux... Depuis, la folie s'est calmée mais les Twitch Plays continuent encore et toujours. La preuve avec ce nouveau stream dédié à The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild organisé par Pointcrow un streameur respecté.

Un stream épique qui a duré près de 25 heures et réuni jusqu'à 600 joueurs avec plus ou moins de réussite (et près de 80 Game Over !) sachant que Pointcrow reprenait parfois la main pour donner de la matière au tchat, notamment en l'aiguillant face à de gros ennemis comme un Lynel par exemple (que les joueurs décideront de fuir à l'unisson !) pour finir face au fléau Ganon. Alors le tchat a-t-il réussi à battre Ganon, le Fléau ?

Pour le découvrir, retrouvez ci-dessous une vidéo des meilleures moments du stream. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.