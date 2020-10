Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau - Pru'Ha et Faras teasés en tant que personnages jouables ?

Cela ne fait plus l'ombre d'un doute, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est l'un des jeux les plus attendus sur Nintendo Switch en cette d'année 2020. Par chance aujourd'hui histoire de nous faire patienter, un nouveau trailer vient de nous être dévoilé sur les chaînes officielles de Nintendo. Dans cette courte vidéo deux scientifiques, qui semblent être Pru'Ha et Faras, sont mis en avant dans une version jeune.

Si ces deux visages vous semblent familier c'est normal car ils sont respectivement présents dans le village d'Elimith et sur la colline au nord d'Akkala dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Pour le moment nous savons que dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, Link, Zelda, Mipha, Daruk, Urbosa, Revali et Impa (jeune) seront des personnages jouables. Ce pourrait-il que Pru'Ha et Faras, introduits durant ce trailer, rejoignent eux aussi le roster du jeu ? En tout cas nous seront vite fixés car le jeu est prévu pour le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch. Affaire à suivre ...

Pour sauver Hyrule de la destruction, il faudra plus que de la force brute. Heureusement, vous pourrez compter sur des cerveaux de génie pour vous épauler !

Source : Youtube