Zelda : Breath of The Wild : survivre 24 heures sur l'île Finalis

Grâce à Kit et Krysta de Nintendo Minute, on ressort notre cartouche de The Legend of Zelda : Breath of Wild (si tant est qu'on l'ait rangé un jour) pour retourner sur l'île Finalis, une île incroyable et un des défis les plus stimulants du jeu.Pour rappel, cet île est un sanctuaire spécial (une sorte de mini donjon) sur laquelle, quasiment sans rien (avec ses modules tout de mêmes) on doit affronter différents ennemis pour récupérer des orbes... Très bien conçue, avec tout un tas de possibilités qui font que chaque joueur l'appréhendera à sa façon, cette île fait partie des endroits incontournables de The Legend of Zelda : Breath of Wild...

Retrouvez cet épisode spécial de Nintendo Minute en forme de défi et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires.