Zelda Breath of The Wild X Cyberpunk 2077 : un fan ose le mash-up

Quant un artiste indépendant mélange deux jeux emblématiques de ces dernières années, cela donne une illustration fantastique dans tous les sens du terme. C'est en tout cas ce que l'on pense du travail de Gray Shuko qui a eu l'idée de projeter Link de The Legend of Zelda Breath of The Wild dans l'univers futuriste de Cyberpunk 2077, le jeu "monstre" de CD Projekt RED (The Witcher 3) qualifié par Masahiro Sakurai de "jeu de rêve"... Pour juger par vous-même, retrouvez ce "mash-up" de Legend ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch et Wii U depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

VOIR AUSSI: