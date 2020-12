Cyberpunk 2077 : et pourquoi pas y jouer à la manette Switch Pro ou aux Joy-Con sur Nintendo Switch ?

Cyberpunk 2077 est le nouveau jeu édité par CD Projekt Red, le studio polonais à qui l'on doit notamment les jeux The Witcher. RPG titanesque en monde ouvert futuriste ayant demandé près de huit années de développement, Cyberpunk 2077 est un des gros morceaux de cette fin d'année sur les consoles new gen, Cependant, le jeu est surtout aujourd'hui au centre de grosses polémiques suscitant autant la consternation que la colère des joueurs- voire même celles des développeurs du jeu ! La faute, principalement, aux versions PS4 et Xbox One bourrées de bugs et très éloignées de toutes les images montrées jusqu'alors et même tout simplement par moment injouables. Une situation tellement catastrophique que le jeu a récemment été retiré du Playstation Store avec en prime le remboursement des joueurs- du jamais vu. Mais comment en est-on arrivé là ? A priori, CD Project Red aurait trompé la certification des versions last gen pour qu'elles sortent cette année alors qu'elles n'étaient visiblement pas prêtes. Un véritable scandale dont CD Project Red a pas fini de subir les conséquences avec, déjà, des pertes monstrueuses et l'image d'un fiasco qui restera longtemps dans les mémoires.

Ainsi pour jouer aujourd'hui au jeu dans de bonnes conditions, mieux vaut une machine puissante ou alors se tourner vers les solutions de Cloud Gaming... A moins que le dénommé Nintendrew ait trouvé la solution : y jouer sur Nintendo Switch ! Cela ressemble à un gag mais pourtant c'est bien l'exploit qu'a réussi le jeune homme comme vous pourrez le constater avec la vidéo ci-dessous dans laquelle on voit le jeu tourner en pleine vitesse, en 1080p (en mode télé) jouable à la manette Switch Pro ou même aux Joy-Con (reconnus comme des manettes Xbox.) Alors attention, pour arriver à ce résultat le jeune homme a hacké sa console pour y installer Android et Google Stadia en utilisant une version conçue pour Nvidia Shield qui partage le même processeur Tegra avec la Switch.

Google Stadia dispose de sa version exclusive de Cyberpunk 2077 mais aussi d 'autres jeux "new gen" et d'après ce qu'on peut voir et des affirmations de Nintendrew cela fonctionne plutôt bien (du peu que l'on voit.) ISi Cyberpunk 2077 devait un jour sortir sur (ce modèle de) Nintendo Switch (ce qui n'est officiellement pas prévu), cela serait peut être en utilisant le Cloud Gaming, une technique qui s'impose de plus en plus et qui pourrait, à terme devenir une norme..

En attendant que cela arrive (ou pas) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.