Masahiro Sakurai soutient Cyberpunk 2077 qu'il qualifie de "jeu de rêve"

Vous le savez peut-être mais Masahiro Sakurai, le papa de Super Smash Bros, est un joueur compulsif. Il joue beaucoup et cela, sur toutes les consoles. Un vrai passionné qui n'hésite pas à faire part de ses coups de cœur comme de ses coups de griffes notamment via sa chronique hebdomadaire dans Famitsu. C'est ainsi que dernièrement, le réalisateur émérite a fait part de son admiration pour un jeu qui a défrayé la chronique : Cyberpunk 2077. Un titre que Masahiro Sakurai qualifie de "jeu de rêve" surtout en imaginant la difficulté pour réussir à sortir un tel titre sur plusieurs plateformes. le Maître a aussi beaucoup apprécié la façon dont CD Projekt RED a géré la polémique et assuré tous les remboursements. Un soutien total donc qui devrait faire chaud au cœur aux développeurs du jeu après tous les problèmes et les critiques de ces dernières semaines...

Voici quelques citations de Masahiro Sakurai repérées par Siliconera :

"Le traitement des remboursements est quelque chose qui m'émeut profondément Ce genre d'honnêteté est rare"

"J'ai joué au jeu sur PC au début et j'ai rencontré des bugs plusieurs fois."

"Quand je l'ai essayé sur PS4 Pro, je pouvais y jouer sans problème (à partir du 20 décembre 2020). Il tournait principalement à 30 images par seconde"

"Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Je me demande combien de planification et de production ont été nécessaires."

"Avoir une sortie multi-plateforme pour un titre AAA d'un tel niveau me suffit pour dire que c'est merveilleux."

"Je soutiens ce jeu du fond du cœur pour avoir traité sincèrement [les remboursements]."

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.