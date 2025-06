Sous les néons de Cyberpunk 2077 : Décrypter Night City — Third Éditions sort un livre pile après l’arrivée du jeu sur Switch 2

Si vous pensiez avoir déjà fait le tour de Night City… vous pourriez bien replonger dans l'aventure. Alors que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition vient tout juste de débarquer sur Nintendo Switch 2 pour son lancement ce 5 juin dernier , Third Éditions annonce un nouveau livre entièrement dédié à l’univers dystopique de CD Projekt Red.

Intitulé Sous les néons de Cyberpunk 2077 : Décrypter Night City, ce livre signé Matthieu Boutillier entend revenir sur la création, les inspirations et les thématiques de Cyberpunk 2077 — en incluant bien sûr l’extension Phantom Liberty.

Comme d'habitude chez Third Éditions, deux éditions du livre sont proposées sur leur tout nouveau site internet. Une édition standard au prix de 24,90 € et une version First Print à 29,90 €, cette dernière proposant une couverture exclusive accompagnée d’une lithographie et de la version numérique du livre. Pour commander ce livre, rien de plus simple, il est disponible sur le site de l'éditeur et désormais chez tous vos revendeurs de livres favoris. Attention cependant, comme d'habitude, la First Print est exclusive au site de Third Éditions.

L'édition First Print du livre de Matthieu Boutillier sur Cyberpunk 2077 est une exclusivité réservée à notre site. La couverture de cette version a été créée par l'illustrateur Volhta, dont nous apprécions énormément le talent et les œuvres. https://t.co/s3vBMyskim pic.twitter.com/F9drkWjGpd — Third Éditions (@ThirdEditions) June 12, 2025

Source : Thirdeditions