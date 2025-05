Cyberpunk 2077 : développé à partir de la version PS4 - Prix et poids du jeu sur Nintendo Switch 2

La Nintendo SWITCH 2 sortira dans un mois accompagné d'une vingtaine de titres dont pas mal de portages dont certains étaient jusque-là impossible à envisager sur la première Switch.

Parmi ces jeux, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, l'Action-RPG en monde ouvert de CD Projekt. Il s'agit d'un titre tentaculaire, connu pour son lancement désastreux en 2020 mais aussi son incroyable retour en grâce suite à de nombreuses mises à jour corrigeant les bugs et les aberrations que le titre cumulait à son lancement.

Evidemment, on espère que la version Nintendo SWITCH 2, qui arrive bien après les autres, évitera ce genre de désagréments, surtout qu'elle est présentée comme la "définitive édition".

Dans une interview publiée par Game File, Tim Green, de CD Projekt, explique cependant que la version Nintendo SWITCH 2 se base sur la version PS4 du titre... Néanmoins il semblerait que les développeurs de CD-Projekt aient pleinement exploité toutes les technologies offertes par la Nintendo SWITCH 2, de façon à proposer une expérience premium et de faire de cette version, "la meilleure façon de profiter du jeu en déplacement".

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition contient contient le jeu original complet de 2020, toutes ses mises à jour ainsi que l' extension Phantom Liberty, sortie en 2023. En version cartouche, le jeu ne nécessitera aucun téléchargement- excepté pour les packs de langues autres que l'anglais. Tout sera donc dans la cartouche sachant que le jeu pèse sur l'eShop, 59,7 Go et est vendu 69,99€ .

Alors, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sera-t-il l'un des grands jeux du lancement de la Nintendo SWITCH 2. Encore un peu de patience avant de le découvrir...

En attendant, retrouvez quelques morceaux choisis de l'interview de Tim Green publiés par My Nintendo News :

Nous visons actuellement une résolution de 1080p en mode qualité TV, en mode performance TV et en mode qualité portable, et visons des performances de 720p en mode performance portable

Cyberpunk 2077 a bénéficié d'un enthousiasme constant et constant, grâce à nos efforts constants d'amélioration

Nous n'avons pas eu à nous battre pour l'espace mémoire (...) Et la vitesse de stockage des données a permis d'atténuer certains des problèmes de streaming initiaux. Cela nous a permis de nous concentrer sur d'autres améliorations, et nous sommes très satisfaits du résultat

Nous utilisons une version du DLSS disponible pour la Nintendo Switch 2, optimisée par les cœurs Tensor de Nvidia (...) Le jeu utilise le DLSS dans les quatre modes – portable et docké – et leurs performances et qualités respectives.