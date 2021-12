Zelda Breath of The Wild : plus beau que jamais en 8K avec un niveau de détail incroyable

The Legend of Zelda: Breath of The Wild est un jeu incroyable qui tout en redéfinissant les bases de la licence à réussi dans le même temps un véritable retour aux sources. c'est en outre un jeu qui s'inspire et/ou renvoie à de nombreux autres titres tout en gardant sa singularité et le fameux "seal of quality" de Nintendo. Pour autant, on peut regretter, que le jeu ne soit pas sorti sur une plateforme plus puissante que la Wii U et la Nintendo Switch même si le résultat est enchanteur et constitue un tour de force. C'est dommage d'autant plus que le même titre optimisé avec différents mods et de puissants outils peut être totalement transformé... Depuis quelque temps déjà, les allemands de Digital Dreams s'amusent à créer des mods pour permettre de jouer à The Legend Of Zelda: Breath of The Wild avec une résolution 8K et des effets de rendu de la lumière incroyable grâce à la technologie du Ray Tracing. Nous vous avons déjà montré plusieurs fois leur travail ici et là, et aujourd'hui nous vous invitons à découvrir leur dernière vidéo montrant plus magnifique que jamais toujours en 8K avec Ray Tracing mais cette fois aussi avec la technologie "Infinite Tree LOD" qui permet un niveau de détail incroyable. Pour vous en convaincre, nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

