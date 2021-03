Zelda : Breath of The Wild : découvrez le jeu en version 8K avec Ray Tracing

Depuis quelques temps déjà, des rumeurs annoncent pour 2021 un nouveau modèle de Nintendo Switch avec un écran OLED plus grand et performant et une compatibilité 4K une fois relié au (bon) téléviseur. Si à l'heure actuelle cela ne reste qu'au stade de spéculations, la page Youtube de Digital Dreams a été encore plus loin en essayant d'imaginer à quoi pourrait ressembler The Legend Of Zelda: Breath of The Wild sur les plateformes New Gen comme la PS5 et Xbox Series, en 8K et avec la technologie du Ray Tracing (qui est grosso modo une technologie d'amélioration du rendu de la lumière.) Evidemment, on peut légitimement penser qu'une console Nintendo compatible 8K ne sortira pas avant longtemps. Pour autant, vous pouvez tout de même jeter un œil à la vidéo ci-dessous qui vous donnera une idée de ce que cela pourrait donner simplement avec un jeu déjà sorti, et cela même si vous ne la regardez pas avec l'équipement adéquat. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

Source : Nintendolife