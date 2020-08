Zelda : Breath of the Wild : plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo (voir ici), la liste des meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch a été mise à jour (voir là) L'occasion de constater que The Legend Of Zelda: Breath of The Wild a désormais dépassé les 20 millions d'exemplaires en réunissant les versions Nintendo Switch ( 18,60 millions ) et Wii U (près de 2 millions d'exemplaires )

Un chiffre impressionnant pour un Zelda, à comparer avec ceux des autres épisodes. Retrouvez ci-dessous la liste des dix Zelda les mieux vendus

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild (NS) : 18,60 millions The Legend of Zelda : Twilight Princess (Wii & GC) : 8,69 millions (7,26 millions sur Wii + 1,43 million sur GameCube) The Legend of Zelda : Ocarina of Time (N64) : 7,60 millions The Legend of Zelda (NES) : 6,51 millions The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D (3DS) : 5,62 millions The Legend of Zelda : Phantom Hourglass (NDS) : 4,76 millions The Legend of Zelda : A Link to the Past (Snes) : 4,61 millions The Legend of Zelda : THE wIND wAKER 5gc° / 4,43 millions Zelda II : The Adventures of Link (NES) : 4,38 millions The Legend of Zelda : Oracle of Seasons (GBC) :3,83 millions