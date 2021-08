Zelda : Breath of The Wild comme vous ne le verrez jamais : en 8K avec Ray Tracing

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu fabuleux qui continue de fasciner plus de quatre ans après sa sortie. Pourtant, déjà en 2017 , certaines critiques pointaient une résolution et des graphismes dépassés... Et si cela n'a pas empêché le jeu de faire rêver des millions de joueurs, régulièrement des moddeurs s'amusent à améliorer les visuels du titre à partir de la version émulée du jeu Wii U. Ainsi, les allemands de Digital Dreams ont créé un mod permettant de faire tourner The Legend Of Zelda: Breath of The Wild avec une résolution 8K d'une incroyable netteté réhaussée par la technologie du Ray Tracing (qui sublime le rendu de la lumière.) Pour mémoire, nous vous avions déjà montré, il y a quelques mois un autre essai du même genre, toujours par Digital Dreams, mais cela reste toujours saisissant de voir à quel point le jeu original peut littéralement être transcendé par un "simple" mod... Notez tout de même que Nintendo n'est pas prêt de nous proposer un tel portage puisque ce Zelda 8K nécessite une carte graphique Asus TUF RTX 3090, 32 Go de RAM + 2 To de stockage SSD. Retrouvez la vidéo de Digital Dreams et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Pour en savoir plus sur le jeu, voir nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête !

