Genshin Impact : les développeurs évoquent les comparaisons avec Zelda Breath of The Wild

Depuis la publication de son premier trailer, Genshin Impact est sans cesse comparé à The Legend of Zelda : Breath of The Wild, certains parlant même de plagiat.. Il est vrai que lors des premières présentations, les points communs avec le titre de Nintendo sautaient aux yeux (souvenez-vous) Depuis, au fil des trailers et des démos, le jeu a su aussi faire valoir ses différences... De plus, désormais Zelda : Breath of The Wild est quasiment devenu un genre et certaines de ses "innovations" se retrouvent dans de très nombreux titres très différents les uns des autres. Il n'empêche, pour beaucoup, Genshin Impact reste encore aujourd'hui un "clone" de Breath of The Wild. Récemment, le site Freemmostation a publié une longue entrevue avec les développeurs du jeu avec notamment une question sur les accusations (injustifiées selon le site) de plagiat. L'occasion pour les développeurs de réaffirmer que si Zelda : Breath of The Wild est l'une des sources d'inspiration du jeu, celui-ci est finalement très différent et, une fois le jeu en main, les joueurs ne peuvent que s'en rendre compte :

Nous avons entendu de nombreuses personnes depuis la sortie des premiers trailers du jeu l'année dernière. Il a été gratifiant de voir le niveau de soutien et de positivité venant du monde entier. ​The Legend of Zelda: Breath of the Wild est l'un des titres les plus populaires et les plus respectés de l'industrie, et notre personnel le tient en haute estime. Dans un texte que nous avons adressé aux joueurs l'année dernière, nous avons mentionné que The Legend of Zelda: Breath of the Wild était l'une de nos inspirations pour créer Genshin Impact en tant que RPG d'action en monde ouvert. Cela dit, il est important de noter qu'une fois que vous aurez réellement pris le jeu en main, vous constaterez que l'expérience de Genshin Impact est très différente de celle de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Genshin Impact propose une histoire et des personnages totalement originaux, et le gameplay de base tourne autour de la création d'un groupe de plusieurs personnages et de l'engagement dans un système de combat basé sur les interactions entre différents éléments. Alors que nous passons de la bêta fermée à la sortie officielle, les joueurs pourront bientôt découvrir les fonctionnalités uniques et la joie de Genshin Impact.