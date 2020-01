Genshin Impact, le plagiat chinois de Zelda Breath of The Wild arrive sur Nintendo Switch - vidéo de comparaison

Il faut s'y attendre : vu son succès phénoménal, The Legend of Zelda : Breath of The Wild va être cité, copié, plagié et recopié en long, en large et en travers. Alors certes, le dernier Zelda s'inspirait aussi de nombreux titres et,à ce titre, c'est peut-être un juste retour des choses. Et puis c'est peut-être aussi ce que l'on appelle la rançon du succès ! The Legend of Zelda : Breath of The Wild a tellement marqué les esprits et l'industrie des jeux vidéo qu'il est normal qu'on retrouve son influence dans de nombreux autres jeux... Il y a quelques mois on vous présentait Genshin Impact, un clone chinois pour ne pas dire un plagiat du titre de Nintendo qui avait provoqué un tollé avec l'annonce de son arrivée sur PS4 (souvenez-vous.) Depuis le titre a été annoncé aussi sur Nintendo Switch et pour mieux se rendre compte des points communs mais aussi des différences entre la copie et l'original, Nintendo Life a publié il y a peu une vidéo de comparaison. Retrouvez la ci-dessous avec en prime une vidéod e gameplay de la version bêta du jeu.

